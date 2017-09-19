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Блогер рассказал, как ходил по грибы в Чернобыле

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  • 19.09.2017, 9:49
  • 7,877

Вывод – белорусам вместо грибной охоты лучше купить пакет шампиньонов в магазине.

"Тут у меня половина ленты в Фейсбуке и треть ленты Вконтакте забита рассказами о походах по грибы. Люди хвалятся собранными корзинами боровиков, моховиков и подберезовиков, а я параллельно читаю новости о том, что например на минском Комаровском рынке санстанция ежедневно изымает у продавцов примерно четверть грибов за превышение радиационных норм", - написал известный блогер Максим Мирович.

"Лично я противник сбора "диких" грибов на абсолютно всей территории Беларуси (особенно в ее южной части), объясню почему. Дело в том, что в 1986 году радиационное загрязнение коснулось практически территорий страны в виде радиационных осадков, богатых солями радиоизотопов цезий-137 и стронций-90, а также многих трансурановых элементов вроде плутония и америция. Даже те территории, которые считаются "чистыми", получили хоть малую, но дозу загрязнения. Радиоизотопы, как правило, находятся в грунте, причем если растения вроде деревьев или кустарников впитывают их относительно немного, то мох и грибы являются абсолютным аккумулятором радиации — если в окрестности есть хоть малейшее радиоактивное пятнышко, то грибница обязательно "втянет" его в себя.

Постоянные читатели моего блога знают, что я нередко бываю в разных опасных, но интересных местах. В сегодняшнем посте я расскажу вам, как я однажды ходил по грибы в Чернобыле — думаю, после прочтения этого поста вам точно расхочется собирать грибы в наших лесах".

01. В тот раз прогулку по Зоне отчуждения мы начали, как водится, с брошенного города Припять. Что интересно — во многих местах города дозиметр "по воздуху" показывает практически нормальный фон, но при этом все, что растет "из земли" (например мох) может показывать очень значительные превышения уровней, мы еще вернемся к этому вопросу ниже.

02. Грибов в Припяти мы не нашли, поэтому просто запощу несколько фоточек, которые никогда и нигде не публиковал ранее. Агиптункт в ДК "Энергетик" (в мае 1986 года в Припяти должны были пройти какие-то местные выборы):

03. Запасной выход из ДК "Энергетик" с вешалками для одежды:

04. Кабинки колеса обозрения в городском парке. В парке мы тоже пробовали искать грибы — но он весь заасфальтирован)

05. За грибами мы поехали на объект "Чернобыль-2" — это такие огромные 150-метровые антенны, бывшие некогда секретным советским объектом — загоризонтной системой радиолокационного наблюдения "Дуга". Проще говоря, эти антенны позволяли отслеживать запуск ядерных ракет "вероятным противником". На въезде нас встречают вот такие ржавые дорожные знаки:

06. И такие брошенные КПП. Вот тут самые грибные места — сухой подлесок, мох и хвоя.

07. Сами антенны представляют собой гигантский комплекс длиной в несколько сотен метров и высотой в 150 метров.

08. Что интересно — "по воздуху" дозиметр показывает здесь практически нормальные уровни, превышения всего лишь чуть-чуть выше нормы. Дилетант решит, что собирать грибы здесь можно совершенно безопасно, но не тут-то было.

09. Давайте разбираться, откуда взялась радиация в грунте. Антенны представляют собой гигантское сооружение из металла, который сам по себе является аккумулятором радиации. В 1986 году, когда всего в нескольких километрах от "Дуги" горел и чадил реактор Четвертого блока, антенны набрали радионуклидов, "як кожух вошей". После этого в районе ЧАЭС шли дожди, которые много лет смывали радиоактивную пыль в грунт.

10. Вот, смотрите, самые грибные места прямо в том районе, куда с антенн много лет стекала вода:

11. И верно — в хвое под елочками можно найти множество самых разных грибов — как съедобных, так и не очень. Смотрите, какой красавец!

12. Или вот, маленький грибочек. Подношу к нему дозиметр — и вместо 15-20 фоновых мкр/час дозиметр показывает уже 34.

13. За свою короткую жизнь грибы успевают буквально "как губка" впитать целую кучу радионуклидов. Грибок чуть побольше — 35 мкр/час.

14. Грибок еще больше, 44 мрк/час.

15. А вот это старый уважаемый грибина, возрастом на несколько дней старше своих собратьев. "Его сиятельство" показывает почти 100 мкр/час. Это уже не гриб, а твердые низкоактивные радиоактивные отходы, с которыми вас например не пропустят в аэропорту. Причем учтите — это лишь дилетантские поверхностные измерения, проведенные бытовым дозиметром. Если этот гриб измельчить и измерить в лаборатории по-настоящему по бете и по гамме, то покажет в несколько раз больше.

"В общем, как видите — при весьма "безопасных" фоновых показателях грибы весьма успешно втягивают в себя все, что только могут найти. Поэтому я крайне не рекомендую собирать грибы на природе — лучше купите пакет шампиньонов", - написал блогер.


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