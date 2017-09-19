Вместо школьников на картошку «рекрутируют» санитарок из больниц и учителей 12 19.09.2017, 14:24

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Власти быстро нашли замену детскому труду.

Год назад школьный сбор картофеля в колхозе закончился гибелью девочки под колёсами грузовика. Школьников на колхозные поля больше не направляют. Их место заняли учителя и санитарки.

В ОАО "Новоселки-Лучай" Поставского района считают, что это нормально, мол деньги всем будут выплачены:

"Учителям будут выплачены деньги за это. Заключён договор между предприятием и школами, — рассказывает Еврорадио представитель колхоза Владислав Шершнев. — Учителя в основном приезжают в субботу. В будние дни собирать картошку мы ходим, сельсовет, из санатория "Парус", из больницы дают людей".

Но зачем колхозу так много картошки, целых 30 гектаров, если сами собрать не могут!? Главный агроном ОАО "Новоселки-Лучай" Вера Мукель не считает, что это много: "Урожай, может, был бы и ничего, но всё залило водой, нет возможности собирать. Теперь урожай доходит до 150 центнеров с гектара (в два раза меньше, чем по стране). Ежегодно мы сажаем где 30-40 гектаров, как нам район прикажет, но нет сбыта на картофель. Теперь никто не хочет брать, почти что некуда его девать".

В колхозе "Восток-Агро", где в прошлом году погибла школьница, собирают картофель с 150 гектаров, но вообще без помощи школьников и учителей. Директор колхоза Юрий Матус рассказывает, что привлекли к картофелю только людей с биржи труда.

Поставская средняя школа №2, где учителя идут работать в выходные на колхозной картошке, не очень довольна. Но выхода из ситуации не видит:

"У нас выезжают только те, у кого в субботу нет кружков и факультативов. Выезжали два раза, в последний раз было 13 педагогов вместе со мной и 8 человек из техперсонала", — рассказывает Еврорадио директор школы Игорь Мадвейко.

Директор школы и не надеется на большие суммы: "Я задавал этот вопрос заместителю по идеологии, и он ответил следующее, цитирую: "Вы, во-первых, взрослые, значит, у вас будут меньше расценки, чем у детей. Во-вторых, это будет зависеть от урожайности и качества уборки, то есть, от тоннажа".

Кроме учителей на картошку выходит и персонал Поставской районной больницы. Это их подшефный колхоз, поэтому "мы обязаны":

"Мы обязаны им помощь оказывать, если они просят. От больницы отправляется 6-7 человек. Всё это происходит в рабочее время, никто в выходные никого не гоняет. Снимаем санитарок и санитаров со смены и отправляем в поле, если они возвращаются раньше, чем заканчивается их рабочий день, то они дорабатывают свою смену, — объясняет Еврорадио главная медсестра Светлана Казакевич. — Медсестёр не отправляли, они же должны оказывать помощь больному".

В Министерстве образования не видят проблемы в том, что учителя работают в поле в свободное от основной работы время. Но говорят, что учителей не должны заставлять это делать вместо уроков.