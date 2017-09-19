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«Запад-2017»: Появилось видео обстрела журналистов, сделанное из кабины вертолета

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  • 19.09.2017, 15:19
  • 8,740

Площадка с автомобилями прессы была хорошо видна в прицеле перед пуском ракет.

В сети появилось видео из кабины вертолета Ка-52, который выпустил ракеты на полигоне «Лужский» в РФ.

На записи видно, как вертолет выпускает неуправляемые ракеты по площадке, где стоят автомобили.

По данным СМИ, во время белорусско-российских учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы. Источники предполагают, что пуск ракет «воздух-земля» произошел случайно из-за неполадок.

Минобороны РФ подтвердило случайный пуск ракеты на полигоне. При этом попадание в людей в российском оборонном ведомстве отрицают.


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