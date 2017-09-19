Дональд Трамп: У США есть мощь и терпение 1 19.09.2017, 19:41

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Дональд Трамп

Сейчас необходимо, чтобы все страны изолировали режим северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Если США будут вынуждены защищаться, они могут уничтожить Северную Корею. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает «Гордон».

"Если мирные народы и страны будут наблюдать за историей со стороны, силы разрушения будут наращивать могущество, которое угрожает другим нациям. Никто это не делает хуже, чем ужасный режим в Северной Корее, который отвечает за смерть миллионов северокорейских граждан, за убийства, пытки и угнетения... США обладают огромной мощью и терпением, но если нас заставят защищать себя и союзников, выбора у нас не будет, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Мы надеемся, что этого не потребуется..." – заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что отказ от ядерного оружия – "единственное приемлемое будущее". Он также поблагодарил страны, которые проголосовали за санкции против КНДР.

"Но этого пока недостаточно. Сейчас необходимо, чтобы все страны изолировали режим Ким Чен Ына, пока он не прекратит свое враждебное поведение", – сказал он.

Напомним, 29 августа северокорейская баллистическая ракета "Хвасон-12" пролетела над Японией и упала в Тихом океане. Лидер КНДР объявил о начале "военной операции в Тихом океане".

3 сентября в Северной Корее прошло шестое с 2006 года ядерное испытание.

11 сентября все 15 членов Совета Безопасности ООН поддержали проект резолюции об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи.

15 сентября Северная Корея запустила баллистическую ракету в северо-восточном направлении. Ракета пролетела над японским островом Хоккайдо и упала в Тихом океане на расстоянии около 2 тыс. км на восток от Хоккайдо.