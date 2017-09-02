Учения еще не начались, а Вейшнория уже победила

Учения еще не начались, а Вейшнория уже победила2
- 2.09.2017, 14:23
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Белорусский интернет — за Вейшнорию.
Государство Вейшнория стало символом сопротивления белорусов колхозной диктатуре и российским оккупантам.
Charter97.org собрал некоторые комментарии из соцсетей:
Сергей Сесицкий:
«Учения ещё не начались, а Вейшнория уже победила».
Стась Карпов:
Пад танкам рускім рыю норы я.
Мне вораг бачны без пазнак!
Квітней, жыві мая Вейшнорыя.
Радзіма. Радзіна. Пазняк!
Звычайны салдат вейшнорскага войска
Знакаміты Ашмянскі вадаспад. У каго падымецца рука гнаць сюды танкі і жаўнераў? #Вейшнория #Вейшнорыя pic.twitter.com/Ji07Sb9P9F— МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) 30 августа 2017 г.
Украинские сообщества охватил настоящий сепаратистский бум — на них публикуются карты вымышленной республики Вейшнория, которая якобы расположена в северо-западной части нынешней Беларуси. Эту моду принесли в интернет белорусские националисты, пишет news-front.info.