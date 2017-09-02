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Учения еще не начались, а Вейшнория уже победила

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  • 2.09.2017, 14:23
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Белорусский интернет — за Вейшнорию.

Государство Вейшнория стало символом сопротивления белорусов колхозной диктатуре и российским оккупантам.

Charter97.org собрал некоторые комментарии из соцсетей:

Сергей Сесицкий:

«Учения ещё не начались, а Вейшнория уже победила».

Стась Карпов:

Пад танкам рускім рыю норы я.

Мне вораг бачны без пазнак!

Квітней, жыві мая Вейшнорыя.

Радзіма. Радзіна. Пазняк!

Звычайны салдат вейшнорскага войска

Украинские сообщества охватил настоящий сепаратистский бум — на них публикуются карты вымышленной республики Вейшнория, которая якобы расположена в северо-западной части нынешней Беларуси. Эту моду принесли в интернет белорусские националисты, пишет news-front.info.


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