Как белорус выиграл в киберспорте 120 тысяч долларов 2.09.2017, 15:25

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Никита Марчинский знаете как хорошо зарабатывать, играя в «Квэйк».

27 июля 19-летний белорусский киберспортсмен Никита «Clawz» Марчинский стал чемпионом мира по Quake Champions сразу в двух режимах: в «дуэли» (одиночном) и в «жертве» (командном) вместе с коллективом «2z». В сумме он заработал 175 тысяч долларов (100 тысяч за «дуэль», 75 тысяч – за «жертву»). Но с учетом вычета налогов получит около 120.000$. «Трибуна» поговорила с ним о хобби, эмоциях, деньгах и многом другом.

Что это за турнир?

Quakecon – это ежегодный турнир, посвященный Quake, легендарной стрелялке от первого лица, который проводится с 1996 года в Далласе. В этом году проходил 24-27 августа. Каждый участник приходит со своими девайсами. С организацией помогают волонтеры.Кроме состязаний по Quake, это место для презентации новейших игр, геймерской атрибутики, компьютерной периферии и программного обеспечения. Соревнуются в двух режимах: «дуэль» и «жертва».

«Дуэль» играется 1 на 1. Нужно выиграть 3 раунда (то есть максимум может быть 5 раундов). Цель – убить 3 героев противника. Раунд длится примерно 5-10 минут.

«Жертва» – командный режим 4 на 4. Необходимо победить в 2 раундах. Смысл в том, чтобы захватить душу, появляющуюся в начале в центре карты и отнести в любой обелиск и защищать его, пока он не зарядится на 100%. Раунды длятся примерно по 10 минут.

Победа на турнире, популярность, стрессы

–- В 2015 я познакомился с голландским киберспортсменом Silencep на Quakecon в Америке,– рассказывает Никита.– Мы начали играть в онлайн-турнирах в одной команде. Получалось вполне неплохо. Когда мы узнали о призовых Quakecon 2017, решили собрать команду. К нам присоединились украинец Xron и россиянин Latrommi. После победы у нас появилось много предложений о сотрудничестве. Мы планируем подписать контракт с какой-нибудь киберспортивной организацией.

Спонсором Quakecon выступила европейская киберспортивная лига ESL. Она покрыла расходы всех игроков. Сейчас я общаюсь со всякими людьми, которые зовут меня на интервью :). Выделяю свободное время.Стал ли популярен? Скорее да, чем нет. Везде обо мне пишут. Я с радостью даю интервью. Это интересно. Почему бы и нет?

Мои друзья и близкие давно знают, что я играю на высоком уровне. Конечно, они ждали, что займу место повыше. Естественно, все были очень рады сразу двум титулам. Можно сказать, находились в маленьком шоке. После моей победы меня сразу же поздравил дядя: мгновенно выбежал на сцену. Это неописуемые эмоции. Он и сам раньше играл в Quake, пусть и на любительском уровне. Но все равно отлично меня понимает.

Я в принципе ожидал, что нам удастся взять первое место в командном режиме, потому что мы очень много готовились. Но то, что я выиграл дуэль… Это просто снесло мне голову.

У меня бывают стрессы до турнира. Во время игр я сидел как камень. Не показывал никаких эмоций, просто убивал их напрочь. После победы чуть раскрепостился. Хотя многое внутри меня уже умерло. Поэтому сложно было осознать, что вообще произошло.

Я не ставил для себя цели выиграть дуэль на Quakecon. На меня сильно давило то, что последние 10 лет этот турнир выигрывали лишь два человека: белорус Cypher и американец Rapha, побеждавший последние два года подряд. Мне хотелось, чтобы белорусский флаг вновь оказался в цикле победителей Quakecon. Такие моменты очень важны. Первое, о чем я подумал после своей победы: «Наконец-то белорусский флаг вновь там, где он должен быть».

Лето, тренировки, пересдачи

–- Лето прошло очень плохо :). Но, подводя итог, могу сказать, что все закончилось хорошо. Каждый день я тренировался. Примерно в 7 часов вечера мы начинали играть, где-то к часу заканчивали. Потом до утра я отдыхал, слушал музыку, думал, что надо выиграть Quakecon. Спал 8 часов. Просыпался с мыслью: «Блин, это же опять через 3 часа играть?» Психологически тяжеловато. Очень уставал морально.

Но усталости конкретно от Quake не чувствую. Несколько дней, конечно, позанимаюсь чем-то другим. Не буду тренироваться по ночам. Хочется залипнуть во что-нибудь другое. А потом начну готовиться к зимнему турниру Dreamhack, который пройдет 1-4 декабря в Швеции. Наша команда должна получить приглашение на него.

В ближайшее время планирую разбираться с универом и с пересдачами. Схлопотал 2 штуки. Я перешел на 3 курс экономического факультета БГУ. В июне проходили летние экзамены, а мне приходилось готовиться к турниру. Немного не успевал. Поэтому пришлось пожертвовать временем и учебой. Сейчас отдыхаю, пытаюсь полностью прочувствовать свою победу.

Первый компьютер, издевки в школе и мнение родителей

–- Где-то в 6 лет у меня появился первый компьютер. В 1 классе я уже играл, но не в Quake. Нравилось всякое старье. Что там было? Oblivion, Doom 3, «Герои 3». Хочу научиться играть в «Героев» на хорошем уровне, но этим летом не смог найти времени. Starcraft для меня сложноват.

Как я говорил, мой дядя играл в Quake, он меня и познакомил с этой игрой. Мне очень понравилось, и я начал долго зависать в нем. В какой-то момент понял, что хочу становиться все лучше и лучше. По итогу смог попасть на профессиональную сцену.

Что означает мой ник Clawz? В переводе с английского это «когти», которые просто берут и разрывают всех. Слово очень понравилось. Классно выглядит, агрессивно. Как и стиль моей игры.

Чтобы отвлечься, иногда бегаю в Counter-Strike. Quake – очень быстрая игра. Выступая на высоком уровне, очень быстро устаешь физически и психологически. Сложно больше трех часов кряду выкладываться на максимум и показывать лучший результат.

Сейчас тренируюсь по 5-6 часов в день. Это как небольшая работа. Когда я был маленьким, лет в 15, наверное, зависал по 12 часов. Часто играю и в темное время суток. Ночь – это то самое время, когда мой скилл находится на пике :).

В школе порой называли задротом, но я полностью игнорировал это. Знал, к чему иду. Возможно, тогда я ещё не так серьезно к этому относился, однако от себя действительно ждал больших результатов. Поэтому меня было очень сложно остановить. Разве что не ждал, что смогу добиться этого так быстро.

Родители никогда не запрещали играть. Главным было, чтобы я их не отвлекал и ничем плохим не занимался: в подъездах не тусовался, например. Я им не мешаю – они мне не мешают. Когда сказал им, что еду на Quakecon в 2015 в Америку, они подумали, что я шучу.

Шумные тусовки, кот, друзья

–- Я общительный, но общаться-то особо не с кем. Друзей немного. Всю жизнь я провел за компьютером. На улицу особо не ходил. Не страдаю от этого. Самое главное, что у меня действительно есть пару крутых ребят, которые всегда со мной.

Мне нравятся домашние животные. Был у меня кот, правда, у меня на него аллергия :). Но мы с ним нормально дружили. Он же кот. Я потерпел. Попугай давно когда-то летал по квартире. Тогда у нас красили подъезд, и дома стоял страшный запах. Может, он просто заболел от этого и умер.

Если попадаю на шумные тусовки, то чувствую себя некомфортно. Поэтому я стараюсь проходить мимо. Хотя в больших коллективах у меня замкнутости нет. Разве что поначалу. Потом могу налегке ворваться в любую компанию. Особенно, если буду в настроении для этого.

Снукер, драки и котлетки

–- Во время соревнований я почти ничего не ел на самом деле. Не хотел даже как-то отвлекаться на это. Играли мы где-то по 4 часа в день. Ожидание между матчами было примерно час-два. Мне нужно было полностью сосредоточиться на игре. Но после того, как приехал домой, у меня с этим проблем нет. Наверное, потому что я молодой, это не особо меня грузит. После турнира начал питаться нормально. Кушаю пиццу, бургерчики, котлетки с картохой. Люблю домашнюю еду. Бананы тоже супер. В общем, все люблю, кроме рыбы.

Могу назвать себя более-менее спортивным парнем. Иногда хожу с друзьями на турники. Люблю посмотреть снукер. О’Салливан всегда импонировал, а Хиггинс так себе. Ничего, Ронни зажжет еще. Мне нравится и самому играть в бильярд, правда, в последний раз это было года 3 назад. Сейчас сходить особо не с кем, так как у друзей тоже по времени не выходит.

Драки? Я бы никогда никого не ударил. Ты что? Странные люди говорят, что в стрелялки играют потенциальные маньяки. Даже в детстве я никогда не дрался. Не вижу в этом смысла. Я неконфликтный человек. Вот и все. Зачем в таком виде тратить время на других? Даже тогда, когба тебя кто-то бесит, можно просто забыть о человеке или проигнорировать его.

Киберспорт, деньги, мотивация

–- Не считаю, что компьютер – это беда 21 века. Каждый должен добиваться успеха в том, что ему интересно. Мне по душе киберспорт, я себя настроил на то, чтобы стать лучшим. Это приносит удовольствие. Может приносить и доход.

Всегда знал, что киберспортом можно зарабатывать. Хотя до этой победы мой максимальный выигрыш был 200$, а в сумме за все турниры накопилось где-то 2000$. Но вот именно после этого Quakecon понял для себя, что уже могу получать солидные деньги. Сейчас получу около 120 тысяч долларов. Пока не придумал, как потратить эти деньги. Обновлю компьютер, куплю маме телефон, а там посмотрим.

Планирую выжимать максимум. Когда ты чего-то достиг, то все становится намного легче. Во-первых, сам себе доказываешь, что уровень достойный. Во-вторых, появляется интерес от спонсоров.

Вообще, любые занятия можно контролировать. Тот же компьютер. Ты не будешь долго залипать в нем, если силен психологически. Пойдешь, займешься тем, что действительно важно для тебя.

Чего не хватает многим игрокам, чтобы стать профессионалами? Наверное, необходимо очень жестко отдаваться тому, что ты делаешь. Полностью. Нужно жертвовать временем. Много думать, запоминать сразу все мелочи. Работать над слабыми сторонами. Нужно постоянно критиковать себя. Даже я остался недовольным собственной игрой на этом турнире. В командном режиме не показал лучшую игру. Когда ты чего-то достигаешь, это нужно воспринимать как маленький шаг. Нужно радоваться лишь тогда, когда достигаешь чего-то очень большого.