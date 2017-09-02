Британские ученые пообещали миллион долларов за разгадку шахматной задачи 2 2.09.2017, 18:47

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«Задача о восьми ферзях» была сформулирована в середине 19 века.

Ученые из Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) предложили миллион долларов за разгадку старинной шахматной задачи. Об этом сообщается на сайте университета, передает lenta.ru.

Так называемая «Задача о восьми ферзях» (Eight queens puzzle) была сформулирована в середине девятнадцатого века. Ее суть заключается в том, чтобы расставить на шахматной доске восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не попадал под удар другого. Подразумевается, что ферзь бьет все клетки, расположенные по вертикалям, горизонталям и обеим диагоналям.

Решение для стандартной доски в 64 клетки было найдено еще в 1850 году. С увеличением размеров поля и количества фигур задача усложняется. Исследователи обнаружили, что если размер доски увеличить до 1000 на 1000 клеток, компьютерные программы начинают зависать.

По мнению профессора Яна Гента, тот, кто сумеет создать алгоритм быстрого решения этой задачи, сможет адаптировать свою программу для других проблем, в том числе и дешифровки кодов в интернете.