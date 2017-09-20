Трамп в ООН: Мы призываем к великому пробуждению народов, их гордости и патриотизма 5 20.09.2017, 7:34

1,762

Фото: Getty Images

Президент США обратился с речью к Генассамблее ООН.

Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед Генассамблеей ООН, призвал к «великому пробуждению» независимых суверенных государств, однако заявил, что члены организации должны коллективно противостоять лидерам таких стран, как КНДР, Иран и Венесуэла, передает «Голос Америки».

«Мы встретились в эпоху обещаний и больших опасностей», – сказал президент Трамп, обращаясь к Генассамблее ООН.

«Мы живем во времена необычайных возможностей. Прорывы в области науки, технологий и медицины помогают излечить болезни и решить проблемы, которые предыдущим поколениям казались неразрешимыми», – уточнил президент.

Характеризуя вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество, Трамп отметил: «Авторитарные режимы стремятся разрушить ценности, системы и альянсы, предотвращавшие конфликты и направлявшие мир к свободе со времен Второй мировой войны».

Обращаясь к урокам истории, президент напомнил, что «план Маршалла был построен на благородной идее, что весь мир будет безопаснее, когда страны сильны, независимы и свободны. Как однажды сказал в своем обращении к Конгрессу президент Труман: «Наша поддержка восстановления Европы полностью согласуется с нашей поддержкой ООН. Успех ООН зависит от индивидуальной силы ее членов».

«Если мы хотим помочь своим гражданам, если стремимся к одобрению в исторической перспективе, мы должны выполнять свой суверенный долг перед людьми, чьи интересы мы добросовестно представляем, – сказал Дональд Трамп. – Мы должны защищать свои страны, их интересы, их будущее. Мы должны давать отпор угрозам для суверенитета, от Украины до Южно-Китайского моря. Мы должны уважать закон, границы и культуру, а также мирное взаимодействие, которое они позволяют. И, как было задумано основателями этой организации, мы должны работать вместе и вместе противостоять тем, кто угрожает нам хаосом, нестабильностью и террором».

Остановившись на северокорейской проблеме, Трамп охарактеризовал сегодняшний режим в этой стране как порочный. Он констатировал, что ядерная и ракетная программа Пхеньяна угрожает всему миру.

Президент подчеркнул, что если США окажутся под угрозой, то у них не будет иного выбора, кроме как полностью разрушить Северную Корею.

По словам Трампа, действия северокорейского лидера Ким Чен Ына, которого президент назвал «ракетчиком», являются самоубийственными для него самого и для возглавляемого им режима.

По словам президента США, пришло время, когда всем странам следует сотрудничать во имя изоляции северокорейского режима до тех пор, пока он не прекратит своих враждебных действий.

«Безответственная погоня КНДР за ядерным оружием и баллистическими ракетами угрожает всему миру немыслимыми потерями, – сказал Трамп. – Это возмутительно, что некоторые страны не только торгуют с таким режимом, но и готовы вооружать, снабжать и финансово поддерживать страну, которая ставит мир под угрозу ядерного конфликта».

«Для Северной Кореи пришло время осознать, что денуклеаризация – это ее единственное приемлемое будущее. Совет Безопасности ООН недавно единогласно (при пятнадцати голосах «за» и отсутствии голосов «против») принял жесткие резолюции против Северной Кореи, и я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они … проголосовали за введение санкций – вместе с остальными членами Совета Безопасности», – сказал президент Трамп.

Трамп подверг критике и дестабилизирующие действия Ирана, назвав иранский режим кровожадным. По его словам, лидеры Ирана превратили «богатую страну в экономически истощенное государство-изгой», которое подрывает мир на Ближнем Востоке своими военными эскападами. Ядерное соглашение с Ираном Трамп назвал позором для США.

Глава Белого дома подчеркнул необходимость остановить радикальный исламистский терроризм.

Он пояснил, что пришло время выявить страны, поддерживающие такие группировки, как «Аль-Каида» и Хезболла, назвав воинствующих исламистов неудачниками.

Президент заявил о стремлении к деэскалации конфликта в Сирии и о необходимости найти политическое решение проблемы, которое уважало бы волю сирийского народа.

Трамп сказал, что стремится найти способ размещения беженцев, с тем, чтобы помочь отчаявшимся людям и облегчить их возвращение на родину.

Президент высказался за размещение беженцев как можно ближе к странам, из которых они прибыли.

Трамп подчеркнул, что неконтролируемая иммиграция нередко становится бременем для граждан с низкими доходами, интересы которых игнорируются.

Он отметил, что США несут непропорционально тяжелое бремя по финансированию ООН.

По словам президента, некоторые страны находятся на пути к катастрофе, однако ООН может помочь разрешить некоторые из подобных кризисов.

Лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп назвал «коррумпированным» и подчеркнул, что правительство Мадуро привело некогда процветавшую Венесуэлу на грань полного коллапса. «Люди голодают, их страна терпит крах», – сказал президент.

«Проблема в Венесуэле не в том, что… социализм построен плохо, а в том, что он построен адекватно, – пояснил Трамп. – От Советского Союза до Кубы и Венесуэлы, где бы ни ,принимался на веру подлинный социализм или коммунизм, он всегда приносил страдания, запустение и поражения. Те, кто проповедует принципы этих дискредитировавших себя идеологий, способствуют лишь продолжению страдания народа, живущего в условиях этой жестокой системы».

Трамп заявил, что США готовы предпринять «дальнейшие действия», если правительство Венесуэлы будет и далее управлять своим народом авторитарными методами, призвав к восстановлению демократии и политических свобод в Венесуэле.

Трамп, баллотировавшийся на прошлогодних выборах под лозунгом «Америка прежде всего», призвал мировых лидеров «уважать интересы своих народов и права других суверенных государств».

Сильные суверенные государства дают своим народам возможность быть хозяевами своей судьбы, заявил президент США.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов всегда ставит Америку на первое место. «Мы в Америке не пытаемся навязать кому-либо свой образ жизни», – подчеркнул он, добавив: «Как президент я всегда буду ставить Америку на первое место. И вы как лидеры должны ставить свои страны на первое место». Национальное государство по-прежнему остается лучшим инструментом улучшения жизни народа, подчеркнул Трамп в этой связи. «Я буду защищать интересы Америки», – сказал Трамп, при этом отметив, что США хотят жить в мире, где «все государства могут быть суверенными, процветающими и безопасными».

«Мы не ждем, чтобы разные страны разделяли одну культуру, одни ценности, традиции и даже системы государственного управления. Но мы ждем, чтобы все страны исполняли два главных суверенных долга – уважать интересы собственного народа и права всех остальных суверенных государств. Это прекрасное видение этого института и основа сотрудничества и успеха», – сказал Трамп.

«Мы призываем к великому пробуждению государств, возрождению их духа, гордости, их народа и патриотизма, – добавил он. – Мы должны победить врагов человечества и раскрыть потенциал самой жизни».

Как констатировал президент, США более не допустят, чтобы кто-то получал преимущества за их счет и не станут участвовать в односторонних соглашениях.

Во вторник на Генассамблее выступили и другие мировые лидеры, в том числе – президент Франции Эммануэль Макрон, высказавшийся в поддержку Парижского соглашения по климату.

По словам Макрона, соглашение можно улучшить, но не следует вновь вести переговоры о нем.

Французский лидер заявил, что глубоко уважает принятое Трампом решение о выходе США из Парижского соглашения, добавив, что дверь для возвращения всегда открыта.

Президент Франции переформулировал лозунг Трампа «Снова сделаем Америку великой» в экологический девиз «Снова сделаем планету великой».

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно критически отзывался об ООН, называя организацию слабой и некомпетентной и утверждая, что она «не друг демократии».

Однако в понедельник, впервые выступив в ООН на мероприятии, посвященном реформе организации, президент заметно снизил градус критики. По словам Трампа, США призывают «всех членов организации искать смелые позиции в ООН, нацеливаясь на изменение текущего положения и не держась за старые методы, которые не работают».

В понедельник Трамп встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем рабочий ужин с лидерами стран Латинской Америки.

Как заявил директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук, обе встречи были посвящены в первую очередь роли Ирана на Ближнем Востоке.

«Обе встречи, с французами и с израильтянами, объединяло глубокое беспокойство по поводу деятельности Ирана в Сирии и других странах, будь то Йемен, Сирия, Ирак, Ливан. В частности, они говорили о том, что необходимо не допустить ливанизации Сирии», – сказал Хук журналистам.

Поясняя термин «ливанизация», он добавил: «Иран пользуется государствами, находящимися на грани краха, в состоянии гражданской войны и войны в целом. Такая атмосфера помогает им активировать свою сеть марионеток, и именно это они делают в Сирии».

По словам Хука, Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу того, что подписанные его предшественником Бараком Обамой международные соглашения по иранской ядерной программе и изменению климата составлены нечестно по отношению к США.

«В ходе этих встреч он неоднократно касался вопроса честности. К этой теме он возвращался снова и снова. Он считает, что парижское соглашение было составлено неудачно, как и соглашение с Ираном», – пояснил Хук.

На ежегодном заседании Генассамблеи ООН присутствуют главы 90 государств, пять вице-президентов, 39 глав правительства, трое вице-премьеров и 52 министра.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, занявший этот пост девять месяцев назад, открыл заседание обращением о положении дел в мире, подчеркнув проблемы, стоящие перед мировым сообществом.

«Наш мир в беде. Люди страдают и возмущаются, видя, как растут нестабильность и неравенство, как распространяются конфликты и меняется климат», – сказал Гуттериш.

«Мировая экономика становится все более интегрированной, но наше восприятие мирового сообщества становится дезинтегрированным, – отметил он. – Общество разобщено, в политике раскол, а доверие между странами подрывают те, кто демонизирует и разобщает».

Гуттериш также привлек внимание к мировому миграционному кризису, в том числе к положению тысяч мусульман-рохинджа, вынужденных бежать из Мьянмы, и призвал мировых лидеров выполнять условия Парижского соглашения по климату «с еще более мощными амбициями».