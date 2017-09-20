«Чтобы вернуть бело-красно-белую символику, нужно поменять эту власть» 20.09.2017, 8:35

Сегодня мы должны напоминать о национальных символах, поднимая их над улицами наших городов.

19 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета было принято новое название страны — Республика Беларусь, а также утверждены государственные символы — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Белорусские политики рассказали svaboda.org, как вернуть национальные символы.

Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», считает, что национальная символика может вернуться через смену власти и через церковь:

«Чтобы вернуть бело-красно-белую символику, нужно поменять эту власть. Ведь ментально эта власть, к сожалению, советская, как показывают последние годы. Она мало чем отличается от так называемых «элит» «ЛНР», «ДНР», Приднестровья, Южной Осетии. Это люди, которые всегда будут смотреть на Москву и всегда будут бояться бело-красно-белого флага. Поэтому первое - это смена власти, и тогда бело-красно-белый флаг появится над крышами официальных зданий.

Вообще, я думаю, что эта символика пойдет через церкви: через православных, католиков, протестантов - тогда, когда сменится власть».

Николай Статкевич, один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, убежден, что вернуть национальную символику вполне возможно:

«Необходимо только вернуть в страну закон и, соответственно, законодательные органы, избранные народом на реальных выборах, а не на их имитации.

Теперь что мы можем сделать сейчас - снова и снова напоминать, что национальные символы - это исконно бело-красно-белые, а не искусственно изготовленные, придуманные на заказ, с нелепыми цветами и похоронном орнаментом. Вот об этом надо напоминать действиями, а не ходить к незаконно назначенным чиновникам и что-то им объяснять - это ни к чему не приведет. Нужно выходить с символикой на улицы. Массовые социальные протесты весной происходили под национальным флагом, и протестующие воспринимали его как свой».