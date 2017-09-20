В Минске таксист-хапуга продолжает шокировать своими расценками 10 20.09.2017, 22:35

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Минчанину пришлось заплатить почти 37 рублей за поездку в 9 минут.

В августе Charter97.org описали ситуацию, в которую попал в минчанин, воспользовавшийся услугами такси «от борта». Ему пришлось заплатить 46 рублей за 16-минутную поездку. Но люди продолжают доверять фразе «по счетчику», которую произносят водители. Поэтому перед вами еще одна типичная история. Водитель тот же. Но, кажется, стоимость его услуг за пять недель даже возросла, пишет onliner.by.

Август: 10.00 — посадка, 3.00 — километр пути

Чтобы оценить динамику роста цен на услуги именно этого таксиста, нужно вспомнить историю, которая произошла в августе. На улице Бабушкина минчанин поймал такси «от борта» — автомобиль Fiat. Водитель сказал: «Поедем по счетчику». До места назначения — улицы Чапаева — доехали за 16 минут. Пассажир получил чек: 46 рублей 9 копеек.

— Не в первый раз езжу по одному и тому же маршруту и знаю среднюю цену, причем и по счетчику, и без него — 15 рублей, — пожаловался читатель. В чеке была указана информация о поездке. Посадка стоила 10 рублей, километр пути — 3 рубля. Но ничего не поделаешь. Водитель — индивидуальный предприниматель и имеет право устанавливать расценки на свои услуги.

Сентябрь: 20.00 — посадка, 5.00 — километр пути

А вот история, в которую на днях попал другой читатель, взяв «от борта» тот же самый автомобиль.

— 14 сентября около 8:30 на центральном железнодорожном вокзале в Минске я вместе с супругой воспользовался услугами такси. Автомобиль был оформлен желтыми полосами, имел соответствующий номерной знак, — рассказал пассажир. — До посадки в такси, а также сразу в машине я уточнил у водителя стоимость поездки. Он сообщил, что стоимость определяется по счетчику.

Поездка, если верить чеку, началась в 8:46. От вокзала поехали к гостинице «40 лет Победы» по адресу ул. Азгура, 3.

— Никаких табличек с тарифами либо иной информации о стоимости проезда в салоне автомобиля в момент посадки я не увидел. Также в ходе поездки в такси я пытался выяснить, нет ли дополнительных платежей за проезд, как это стало модно в последнее время у таксистов. Водитель сообщил, что он не такой, не «бомбила», а официально зарегистрирован и платит налоги, — отметил собеседник. По его словам, счетчика таксометра он не видел, из-за того что тот был перекрыт чековой лентой. В 8:55 (снова положимся на данные, зафиксированные на чеке) поездка завершилась. Дорога заняла 9 минут.

— Водитель предложил мне заплатить за проезд 36 рублей 98 копеек, — констатировал пассажир. — И это за короткую поездку всего в несколько километров!

Что произошло затем, достоверно неизвестно. Однако читатель рассказал, что, оказавшись под давлением, вынужден был заплатить требуемую сумму. Пассажир такси утверждает, что написал заявление в милицию, причем его претензии касаются не только стоимости поездки, но и якобы высказанных в его адрес оскорблений и угроз.

— Полагаю, что данным фактам будет дана соответствующая правовая оценка, — добавил собеседник.

Еще раз о такси «от борта»

Мы уже разбирали те признаки, на которые стоит обратить внимание пассажиру, если он воспользовался услугами такси «от борта». Но жалобы поступают регулярно, а значит, будет не лишним повторить отдельные моменты.

- Заказывая машину не через диспетчера или мобильное приложение, вы пользуетесь услугами предпринимателя, который в соответствии с законодательством сам устанавливает тарифы. После того как пассажир по умолчанию принял эти условия, согласившись на поездку, ему будет крайне затруднительно оспорить итоговую сумму.

- То, что водитель включает таксометр, не должно заставить пассажира потерять бдительность. Можно потребовать, чтобы таксист проинформировал о действующих тарифах, предоставил информацию о них в письменном виде. Таксометр работает в соответствии с заданными параметрами, которые могут существенно отличаться от тех, к которым вы привыкли, вызывая такси через диспетчера.

- Если во время поездки нет возможности видеть счетчик таксометра — это тревожный сигнал. Попросите водителя отодвинуть чековую ленту, если она мешает. Пассажир вправе видеть, сколько стоит его поездка.