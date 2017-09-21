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«Боровик больше моей головы!»

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  • 21.09.2017, 7:59
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Белорусы в шоке от грибного урожая в этом году.

«Боровик! Видали, который здоровенный!», - любительских видео и фотографий с подобными комментариями – множество в интернете. Эта осень особенно щедро одарила белорусов, говорится в репортаже «Белсата».

Мода на грибы дошло даже до «Инстаграма». Там сотни пользователей делятся снимками своей добычи.

В грибы отправились и гомельские корреспонденты «Белсата».

Нашли - не только много белых грибов, но и счастливых любителей.

Но для многих дары леса не просто забава, а источник дохода. Как в окрестностях деревни Защобье в Речицком районе, где на окраине дорог можно заметить немало торговцев грибами.

Местные говорят, что работы в окрестностях немного. А если и есть, то на одну пенсию или зарплату выжить практически невозможно.

В сезон грибы и ягоды становятся спасением для бюджета

Хотя и здесь не обошлось без вмешательства государства. Согласно новому Лесному кодексу, который вступил в силу в прошлом году, за сбор грибов и ягод с целью продажи нужно платить налог. Но тут потомки партизан имеют свои способы.

«Мы стараемся становиться за знаком, чтобы не трогали. А там в центре уже боюсь становиться. А вдруг действительно погонят», - делятся «лайфхаком» местные жители.

И пока государство придумывает новые налоги, природа смотрит на белорусов снисходительно и позволяет пользоваться своим богатством полностью.


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