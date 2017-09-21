«Мы все - оппозиция и решающая власть в стране» 3 21.09.2017, 12:48

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21 октября на Площадь в Минске выйдет намного больше белорусов.

Пользователи соцсетей обсуждают Марш рассерженных белорусов 2.0.

Многие люди вспоминают акции, прошедшие весной этого года и высказывают уверенность в том, что осень будет не менее горячей.

Сайт Белорусского Национального Конгресса приводит лишь несколько комментариев из сообщества «Надоел нам этот Лукашенко» в соцсети «Одноклассники», посвященного Маршу рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.

Денис Соколовский: Я из Гродно! И обязательно приеду и не один. Несогласных в нашем городе море, но правда тех кто не боится приехать меньше. Поэтому главное не…! И нас будет не сто человек.

Елена Шатило: Власть ну очень боится обозленного народа. Хватит терпеть и бояться, пора начать себя уважать.

Андрей Светлов: Будет на Площади недовольных намного больше. Люди продолжают терять работу. Обсчитывают кругом липовыми зарплатами и наклоняют постоянно растущими ценами. Летний сезон окончился. Одних тунеядцев расплодили пол-страны. Хочет за копейки трудоустроить. Так даже этих копеек не осталось. Чем платить за адский быдло-труд?

Николай Матусевич: Люди выйдут — даже пенсионеры и женщины. Негодование и злоба умножается и на ваше место придут другие. Вы же можете сидеть дома и заняться варкой супа своему сыну, от этого в целом ничего не изменится.

Петр Глинский: Если тебе что-то не нравится в действующей власти — ты и есть оппозиция. Мы все оппозиция и это наше право, мы есть решающая власть в стране, в это надо поверить и не бояться поставить точку в этом вопросе. Вместе — мы сила и закон. Законы для народа, а не против народа во благо избранных беcпредельщиков.

Анатолий Медведский: За теми [нужно идти], кто не боится организовывать такие марши! За теми, кто за изменения реально, а не на кухне и в интернете. В интернете тоже может быть не плохо. Но лучше — на площади. А если вам не нравятся действующие лидеры оппозиции, то это не значит, что не надо активно выступать против действующей власти. Вопрос новых лидеров может решиться следующим образом: во время массовых выступлений народа проявятся новые люди, способные вести за собой и заменить действующих или встать рядом с ними. А право выбора за вами. А нынешним лидерам надо сказать «спасибо» за то, что они уже есть, за то, что не сидят по норам, как некоторые другие оппозиционеры! Веди они выступают за нормальные, демократические выборы власти, а не за захват ее.

Евгений Зорин: Наконец-то хоть какая-то агитация началась. Я уверен, что собрать необходимое количество людей — не проблема. Ведь лишь будучи едины мы сможем достичь перемен.

Саша Алексеев: Если организаторы решили провести акцию, то должны максимально серьезно отнестись к ее подготовке. Больше агитации (листовки в каждый почтовый ящик, наклейки и граффити по всему городу). Четкое разъяснение чего мы хотим от этой акции, от властей, зачем надо выходить на площадь. В день самой акции, прежде чем приступать к действиям, подождать пока все соберутся на площадь, а не уходить через 10 минут. Действовать более решительно, радикальней, не бояться! Тогда будет толк.

Александр Деменчук: Если взять тех кто едет работать за границу и вывести на площадь тут бы за один день власть поменялась.