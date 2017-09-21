Марш рассерженных белорусов 2.0: Призовем лжецов к ответу

Марш рассерженных белорусов 2.0: Призовем лжецов к ответу3
- 21.09.2017, 13:32
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Власти не выполняют обещаний по зарплате — пора выходить на Площадь.
Минчане интересуются, когда же уровень их доходов будет соответствовать обещаниям властей.
Граффити «Где наши$500?» появились в некоторых районах Минска вместе с призывом выходить на Марш рассерженных белорусов 2.0 21 октября.
Фото опубликовала в «Фейсбуке» активистка Мария Романенко.
Напомним, Марш рассерженных белорусов 2.0 начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.