Сотрудник «Яндекса» пообещал плюнуть Путину в лицо 7 21.09.2017, 16:11

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Визит правителя РФ в офис компании сопровождался рядом инцидентов.

Президент России Владимир Путин приехал в офис «Яндекса», чтобы поздравить компанию с 20-летием. Путину покажут проект беспилотного автомобиля.

Как сообщает «Медуза», администрация президента рекомендовала сотрудникам «Яндекса» не наряжаться на встречу с президентом. Также в той части бизнес-центра, куда приехал Путин, ввели вход по паспортам. Этим занималась ФСО.

Как минимум одного сотрудника компании — Алексея Сокирко — не пустили на работу, поскольку он находится в неком «черном списке». 16 сентября Сокирко, который, судя по фейсбуку, не раз участвовал в оппозиционных акциях, писал, что если увидит Путина в офисе, плюнет ему в лицо.

В последние полчаса перед приездом Путина сотрудникам запретили вставать с мест, вплоть до запрета на посещение туалета, рассказал источник «Медузы» в компании. По его словам, в офисе очень много недовольных. По словам собеседника «Медузы», официально сотрудникам даже разрешили не приходить на работу вообще.

Как писали «Ведомости», идея с посещением «Яндекса» президентом родилась в администрации президента. Сотрудники этого ведомства занимались организацией визита.

Поисковик «Яндекс» был представлен 23 сентября 1997 года. Сейчас это одна из самых больших технологических компаний в России.

Президент России Владимир Путин в 2014 году заявлял, что «Яндекс» подвергался влиянию со стороны западных инвесторов. Путина также не устраивало, что сервис «Яндекс.Новости» читают миллионы людей, при этом он не имеет регистрации СМИ и не несет соответствующей ответственности. Впоследствии из этого сервиса — по закону о новостных агрегаторах — убрали издания, не имеющие регистрации СМИ.