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Видеофакт: Брестские рок-музыканты «Дай Дорогу!» объявили о начале осени

  • 21.09.2017, 17:11

Музыканты исполили песню «Выходи» и поставили жирную точку в летних выступлениях.

В финальном эпизоде музыкального сериала от 34mag и Beefeater группа «Дай Дорогу!» Исполняет песню «Выходи». И сразу начинается осень.

Сегодня на 34mag выходит последняя в этом сезоне серия проекта 34 Music Sessions, который cайт делал вместе с брендом Beefeater. Все 10 серий ты можешь посмотреть по ссылке и еще раз убедиться в том, что это лето у нас с тобой действительно удалось.

Для финального аккорда 34mag пригласили в стены пространства «Столовая XYZ» эпический брестский группа «Дай Дорогу!» - ведь редко кто умеет быть настолько громким, резким и трогательным одновременно. «Выходи» - и помни, что лето не за горами.


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