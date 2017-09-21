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Сколько белорусов оказалось в «пенсионной ловушке»

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  • 21.09.2017, 21:06
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Фото: tut.by

В Минтруда рассказали, сколько белорусов не получают трудовые пенсии из-за нехватки страхового стажа.

В Минтруда рассказали, сколько белорусов не получают трудовые пенсии из-за нехватки страхового стажа, необходимого для начисления этих выплат. Напомним, те, кто не смог наработать необходимый для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет, передает tut.by.

— По имеющимся данным, численность лиц, обратившихся за назначением пенсии в установленном порядке, не приобретших право на трудовую пенсию по возрасту по причине отсутствия требуемого стажа работы с уплатой страховых взносов либо общего стажа работы, за период с 2015 года составила порядка 3,7 тысячи человек, — сообщила заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Лариса Яшкова во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению.

У представителя Минтруда также поинтересовались, предусмотрены ли для тех, у кого не хватает страхового стажа, какие-либо преференции при трудоустройстве, чтобы они могли доработать необходимый стаж.

— Вопрос обеспечения занятости таких лиц (при их желании) рассматривается службами занятости по месту жительства, — уточнила Лариса Яшкова.

Сегодня заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков заявил, что в Беларуси до конца года пересчитают трудовые пенсии. Однако решение о сроках и размерах повышения трудовых пенсий, по его словам, еще не принято.

Напомним, до 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку»: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. На данный момент это 98,79 рубля в месяц.


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