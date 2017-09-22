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Сольный концерт Вольского: Герои возвращаются

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  • 22.09.2017, 8:32
Фото: euroradio.fm

Выступление легендарного музыканта в Минске прошло энергично, драйвово, с лозунгами «Жыве Беларусь!».

После долгой осады и подпольных концертов культовый музыкант Лявон Вольский сыграл большой разрешенный концерт с двумя отделениями на столичной площадке Prime Hall. Энергично, драйвово, с лозунгами «Жыве Беларусь!», пишет belaruspartisan.org.

Организаторы концерта «Белая яблыня грому» просили зрителей прийти раньше, чтобы ровно в 19.00 начать. В программе - 30 песен.

Правда, без задержек не обошлось. Очередь в клуб растянулась длинная. Публика разная: для грудничка на руках мамы - это первый в жизни концерт, для компании в вышимайках - далеко не первый.

- Мы ездили постоянно в Вильнюс. Ура, теперь и дома дождались! - делятся ожиданиями от предстоящей встречи с кумиром ребята.

Для Евгения, который уже более 20 лет живет в Вильнюсе, концерт Вольского в Минске также знаковое событие.

- Я взял отгулы на работе и приехал из Вильнюса. Раньше все ехали в Литву. Рад, что впервые «Псіхасаматыка» прозвучит в Минске. У меня с Вольским одинаковое мировоззрение. Знаете, на его музыку меня подсадила дочь лет 15 назад. Сыграла пару песен на гитаре. И я проникся, услышал родные смыслы. В Литве есть местный Вольский - Андрюс Мамонтовас. Так на его 50-летие была статья в журнале на четыре разворота. А что на юбилей Вольского? Он пошел играть в подземный переход. Вот и все почести.

- Он теплый, он думает, он родной, - добавляет Ольга. - Искренний и откровенный, как улитка без ракушки.

Публика постепенно заполняет танцпол и рассаживается за столиками. Кто-то с бокалом шампанского, кто-то с пивом. Фоном звучат «Простыя словы».

- А помнишь премьеру в Купаловском 7 лет назад «Белай яблыні грому»? - говорит парень своему приятелю в очереди за пивом. - 7 лет назад...

«Лявон, Лявон, Лявон!» - вызывают поколонники на сцену артиста. 19.40. Звучат первые аккорды.

Вольский накануне Дня рождения кардинально сменил прическу - теперь он с дредами. Для музыканта эксперименты с внешностью - привычное дело. Так что шокировать особенно фанатов не получилось.

- Віншую усіх з вяртаннем «Белай яблыні грому». Пачынаем першае канцэптуальнае аддзяленне - музычна-паэтычнае", - етствует Вольский со сцены.

«Белая яблыня грому» - второй сольный альбом музыканта после распада культового НРМ. На пластинке собраны песни на стихи белорусских поэтов: Купалы, Танка, Мицкевича, Панченко, Бородулина.

- А пазнаеце аўтара гэтай кампазіцыі? - задавал вопросы залу Лявон. Подсказкой на большом экране были портреты авторов слов.

Первое отделение не обошлось без сюрпризов. Дуэтом с Вольским спели Александр Помидоров и Игорь Ворошкевич.

15 минут перекура и отдыха. И зазвучали the best хиты периода НРМ и сольной карьеры Лявона Вольского.

- Дзяўчыны выглядаюць як прастытуткі, хлопцы выглядаюць як міліцыянты, - вместе с артистом пел зал.

На большом экране беларускай лацінкай бегут слова песен.

- Ламай сцэнар, ламай сістэму!

Энергии у Лявона не занимать. Немногословен, зато несколько гитар и дикие танцы на сцене с коллегами. Дреды пригодились: с микрофоном в руках музыкант отрывался, как говорится, на полную.

Звучали и «Партызанская», и «Лёгкія», і «Маё каханне». Зал пел и скандировал то «Вольский», то «Жыве Беларусь!».

- Жыве! - отвечал музыкант.

- Жыве вечна! - кричал Павел Аракелян, который к концу вечера так разогрелся, что даже снял майку.

На танцполе периодически развевался бело-красно-белый флаг. Правда, охрана клуба была на чеку.

Да, Вольский сейчас попал в «белый список». Музыкант обещает сюрпризы. Будем ждать и жить «адначасова ў двух гарадах».


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