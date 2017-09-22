Сольный концерт Вольского: Герои возвращаются

Сольный концерт Вольского: Герои возвращаются1
- 22.09.2017, 8:32
Выступление легендарного музыканта в Минске прошло энергично, драйвово, с лозунгами «Жыве Беларусь!».
После долгой осады и подпольных концертов культовый музыкант Лявон Вольский сыграл большой разрешенный концерт с двумя отделениями на столичной площадке Prime Hall. Энергично, драйвово, с лозунгами «Жыве Беларусь!», пишет belaruspartisan.org.
Организаторы концерта «Белая яблыня грому» просили зрителей прийти раньше, чтобы ровно в 19.00 начать. В программе - 30 песен.
Правда, без задержек не обошлось. Очередь в клуб растянулась длинная. Публика разная: для грудничка на руках мамы - это первый в жизни концерт, для компании в вышимайках - далеко не первый.
- Мы ездили постоянно в Вильнюс. Ура, теперь и дома дождались! - делятся ожиданиями от предстоящей встречи с кумиром ребята.
Для Евгения, который уже более 20 лет живет в Вильнюсе, концерт Вольского в Минске также знаковое событие.
- Я взял отгулы на работе и приехал из Вильнюса. Раньше все ехали в Литву. Рад, что впервые «Псіхасаматыка» прозвучит в Минске. У меня с Вольским одинаковое мировоззрение. Знаете, на его музыку меня подсадила дочь лет 15 назад. Сыграла пару песен на гитаре. И я проникся, услышал родные смыслы. В Литве есть местный Вольский - Андрюс Мамонтовас. Так на его 50-летие была статья в журнале на четыре разворота. А что на юбилей Вольского? Он пошел играть в подземный переход. Вот и все почести.
- Он теплый, он думает, он родной, - добавляет Ольга. - Искренний и откровенный, как улитка без ракушки.
Публика постепенно заполняет танцпол и рассаживается за столиками. Кто-то с бокалом шампанского, кто-то с пивом. Фоном звучат «Простыя словы».
- А помнишь премьеру в Купаловском 7 лет назад «Белай яблыні грому»? - говорит парень своему приятелю в очереди за пивом. - 7 лет назад...
«Лявон, Лявон, Лявон!» - вызывают поколонники на сцену артиста. 19.40. Звучат первые аккорды.
Вольский накануне Дня рождения кардинально сменил прическу - теперь он с дредами. Для музыканта эксперименты с внешностью - привычное дело. Так что шокировать особенно фанатов не получилось.
- Віншую усіх з вяртаннем «Белай яблыні грому». Пачынаем першае канцэптуальнае аддзяленне - музычна-паэтычнае", - етствует Вольский со сцены.
«Белая яблыня грому» - второй сольный альбом музыканта после распада культового НРМ. На пластинке собраны песни на стихи белорусских поэтов: Купалы, Танка, Мицкевича, Панченко, Бородулина.
- А пазнаеце аўтара гэтай кампазіцыі? - задавал вопросы залу Лявон. Подсказкой на большом экране были портреты авторов слов.
Первое отделение не обошлось без сюрпризов. Дуэтом с Вольским спели Александр Помидоров и Игорь Ворошкевич.
15 минут перекура и отдыха. И зазвучали the best хиты периода НРМ и сольной карьеры Лявона Вольского.
- Дзяўчыны выглядаюць як прастытуткі, хлопцы выглядаюць як міліцыянты, - вместе с артистом пел зал.
На большом экране беларускай лацінкай бегут слова песен.
- Ламай сцэнар, ламай сістэму!
Энергии у Лявона не занимать. Немногословен, зато несколько гитар и дикие танцы на сцене с коллегами. Дреды пригодились: с микрофоном в руках музыкант отрывался, как говорится, на полную.
Звучали и «Партызанская», и «Лёгкія», і «Маё каханне». Зал пел и скандировал то «Вольский», то «Жыве Беларусь!».
- Жыве! - отвечал музыкант.
- Жыве вечна! - кричал Павел Аракелян, который к концу вечера так разогрелся, что даже снял майку.
На танцполе периодически развевался бело-красно-белый флаг. Правда, охрана клуба была на чеку.
Да, Вольский сейчас попал в «белый список». Музыкант обещает сюрпризы. Будем ждать и жить «адначасова ў двух гарадах».