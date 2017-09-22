БНК: Призываем всех сторонников перемен выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0 2 22.09.2017, 15:24

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Фото: bymedia

Белорусы могут выигрывать не только информационные кампании.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич подвел итоги информационной кампании во время учений «Запад-2017» и призвал сторонников перемен выйти на Октябрьскую площадь в Минске 21 октября в 14.00.

Об этом политик написал в «Фейсбуке».

«В Минске сейчас идет заседание Рады БНК. Рада уже обсудила ход кампании «Власть - народу!» и приняла соответствующее постановление:

Постановление Рады БНК по компании «Власть - народу!»

Рада обсудила итоги очередного этапа кампании Белорусского Национального Конгресса «Власть - народу!», который отобразил реакцию белорусского общества на угрозу присутствия в Беларуси иностранных войск.

Рада считает, что этот этап достиг своих целей. Информационная кампания, развернутая БНК, пикеты 22 июня и 7 июля, демонстрации 3 июля и 8 сентября привлекли внимание белорусской и международной общественности к учениям «Запад-2017», их угрозы для мира и стабильности в регионе, для суверенитета и безопасности нашей страны.

Информационные кампании заставили организаторов опасных военных игр пойти на публичные оправдания своих «мирных» намерений. Таким образом, мы выиграли важнейшую – информационную – составляющая гибридного конфликта, в который втянули нашу страну. Это существенно снизило вероятность развития негативных сценариев.

Рада постановляет начать очередной этап кампании «Власть - народу!», посвященный защите политических и социальных прав граждан. Мы подтверждаем решение начать 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска «Марш возмущенных белорусов 2.0». Мы призываем всех, кто хочет перемен, принять участие в Марше.

Власть - народу! Жыве Беларусь!»