В Минске задержали Николая Статкевича 23 22.09.2017, 15:44

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Николай Статкевич

Оппозиционного политика задержали после завершения заседания Рады БНК.

Сегодня, 22 сентября, на выходе из минского офиса независимого профсоюза РЭП после заседания Рады Белорусского Национального Конгресса силовики задержали одного из лидеров БНК Николая Статкевича.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил представитель БНК в Светлогорске Юрий Ляшенко.

«Стояли сколько около нашего дома машины, не глушили двигатели. Сегодня за нами на такси тянулись. А как только мы вышли из офиса БНК, двух шагов не успели сделать от подъезда, как бусик подкатил и схватили Николая», - рассказывает «Свабодзе» жена Николая Статкевича Марина Адамович.

Николай Статкевич пробыл на свободе три недели: 31 августа он был освобожден после 5 суток ареста за нарушение, которое он якобы совершил еще на акции 30 марта. Но также одному из лидеров БНК было присуждено 15 суток за участие в мирной акции протеста 3 июля. Статкевича освободили после 5 суток, не заставляли отсидеть еще 15.

Сегодня во время Рады БНК были подведены итоги предыдущих акций протеста и подтверждено прежнее решение провести «Марш рассерженныз белорусов 2.0» 21 октября на Октябрьской площади Минска.