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Брестский активист выиграл суд у милиции

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  • 22.09.2017, 16:39
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Поддержать Виталия Козака в суде пришли жители Бреста.

В Суде Московского района Бреста закончилось рассмотрение дела в отношении общественного активиста Виталия Козака, передает «Радыё Рацыя».

Судья Суда Московского района Бреста Мария Леванчук оправдала Виталия Козака. Его обвиняли в нарушении правил проведения массовых мероприятий, на основании составленного милицией протокола во время одного из «дней информирования жителей микрорайона Вулька».

- Результаты хорошие. Полная и безоговорочная победа. Я представил много документов, подтверждающих мою правоту. Сегодня было продолжение. Она сказала, что ознакомилась с материалами того дела, которые я ей предоставил. Поблагодарила за тщательное исследование проблем района и в частности дома, в котором проводились мероприятия, - рассказал Виталий Козак.

Уже сегодня Виталию предложили забрать судебное решение, а после этого активист в очередной раз отправится на прием в горисполком. Там он попытается донести чиновникам проблемы, на который он и обращает внимание во время своих «дней информирования».

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Нарушение, якобы, имело место во время одного из собраний жильцов микрорайона Вулька, где Виталий Казак информировал население о результатах переписки с чиновниками по поводу социальных проблем:

- Целое лето и половину весны я занимался наведением порядка в микрорайонах Вулька и Южный. Куча проблем, выявленных для жизни опасных ситуаций. Написаны многочисленные обращения к чиновникам, но все это по сути проигнорировано. Для того, чтобы заткнуть глотку, решили судебный процесс завести в отношении меня. Сейчас неизвестно что грозит, может предупреждение, может 30 базовых величин, а может и 15 суток. Я не сомневаюсь, что у меня есть неопровержимые доказательства виновности чиновников, а это значит, что моя общественная работа идет на пользу, - комментировал перед судом активист.

Во время рассмотрения дела Виталий Козак выразил мнение что таким образом его хотят наказать чиновники за "излишнюю активность".

Представители милиции же в свою очередь считают это пикетированием, за что и был составлен протокол, так как общественный активист информировал население с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Виталия Козака пришли поддержать жители города:

- Я считаю, что у нас каждый имеет право высказать свое мнение, имеет право высказать какие-то претензии властям относительно оборудования дворов, каких явлений в обществе. Почему мы не можем где-то собраться, где-то обсудить эти вопросы, если это касается непосредственно нас, наших семей, наших детей. Я считаю, что мы имеем полное право, мы граждане свободной страны, поэтому мы имеем право высказывать где угодно свое мнение.


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