Как живет футбольный клуб с самым молодым в Беларуси директором 22.09.2017, 18:24

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Директором клуба является 22-летний выпускник журфака БГУ Павел Остроух.

В ноябре прошлого года в Осиповичах случился большой футбольный праздник. Местная команда спустя 15 лет прозябания во второй лиге вышла в первую. За это время «Осиповичи» лишь раз боролись за повышение в классе, но в 2004-м заняли 3 место.

Что интересно, долгожданное возвращение оказалось под угрозой срыва из-за свадьбы одного из футболистов команды. Торжество было запланировано в день решающего матча в Рогачеве. Расклад был предельно прост: побеждай и празднуй. Но ряд футболистов основы предпочли гулянку. В итоге «Осиповичи» не выиграли и закрутили интригу в чемпионате. Благо все закончилось хорошо.

В первой лиге дела у «горожан» идут не очень хорошо. 17 очков в 22-х турах и предпоследнее место. Хуже дела только у «Немана-Агро» (13 баллов) Михаила Маковского. Однако, несмотря на аутсайдерское положение, о клубе в СМИ говорят часто. И причины здесь нефутбольные. Во-первых, директор – 22-летний выпускник журфака БГУ Павел Остроух. А во-вторых, главный тренер – 24-летний капитан команды Денис Дригалев. Да и вообще, «Осиповичи» – самая веселая банда в нашем Д2.

Корреспондент «Трибуны» своими глазами увидел, как живут «Осиповичи».

***

В конце августа Осиповичи утопают в солнце. Местные жители наслаждаются последними теплыми денечками, неспешно прогуливаясь по улочкам. То ли от солнца, то ли от природы, то ли еще от чего-то они вежливы и приветливы.

– Добрый день. Мне надо в районную администрацию. Я правильно иду? – уточняю у женщины, идущей навстречу. Ей около 50 и она похожа на учительницу. Знаю, о чем говорю. Мама уже почти 30 лет стоит у доски с указкой.

– Добрый, добрый. Правильно. Прямо, а потом направо повернете. Увидите фонтан, а следом Ленина. Вам туда. А еще лучше – двором пройдите.

– Не заблужусь?

– Там просто. Идите-идите.

Пошел. Протоптанная тропинка вывела прямо к фонтану и зданию, утопающему в зелени.

В администрации, а точнее в отделе образования, меня уже ждет куратор «Осиповичей» от районных властей Михаил Григорчик – типичный белорусский чиновник с суетливыми движениями, витиеватой речью и бегающим взглядом. Михаил Антонович приглашает в просто обставленный кабинет. На столе выключенный компьютер и огромное количество картонных папок. Одна из них, плотно набитая листами, посвящена клубу. Усаживаясь на свое место, управленец признается, что зимой будущее команды было под большим вопросом.

– С заявкой тянули до последнего момента – не могли определиться: будут деньги или нет. Комплектоваться надо было до Нового года, но Александр Кончиц все метался туда-сюда. А мы вроде бы на него надеялись… Благо, районные власти пошли нам навстречу. Деньги пришли в последний момент. Быстро разобрались с транспортом, утвердили смету и нашли игроков с тренером. Успели войти в дверь и подать заявку на прохождение лицензирования.

Чиновник признается, что по второй лиге район вообще не нес расходов на команду.

– Никаких расходов не было! – слегка повышает голос Григорчик. – Всем в клубе заправлял Кончиц. Как-то выкручивался за счет спонсоров. Честно, не изучал, сколько денег было в клубе, и как он рассчитывался с игроками. Тогда я в эти вопросы не особо вникал. Сейчас пришлось заниматься плотнее. Вот перед вами целая папка по клубу лежит.

– Кончиц 15 лет тянул клуб на себе?

– Не 15, а последние два. Просто «Осиповичи» не выполнили требования 191-го Указа – не заработали и не имели права на помощь.

– Получается, если бы не нашлись деньги, команды бы не было?

– Почему? Играли бы во второй лиге. Другое дело, что первая лига более значимая для района и области. На это мы и давили.

– Какие расходы на клуб несет район?

– Смета около 90 тысяч долларов. Более точные цифры сходу не назову. А, вот – 184 738 рублей. Это только то, что получается по бюджету. Кроме того,, клуб может сам зарабатывать за счет рекламы и других штук.

– Команда вообще нужна району?

– Для бюджета футбол, может быть, и обуза, но для одного из самых крупных городов области клуб нужен. Что-то убрать легко, но возобновить и удерживать тяжело. Удержимся в первой лиге, можно будет пригласить кого-то сильнее. Не знаю, будет ли больше денег… Скорее всего, нет. Но есть реклама и спонсоры.

Вере чиновника в спонсоров и рекламу можно только позавидовать. Но на самом деле все не так просто.

– Спонсоры? Обращался к разным компаниям с предложением нанести логотип на новую форму, но практически никому это оказалось не интересно, – рассказывает директор Остроух. – Думаю, помимо прочего, дело в неправильном подходе. Я предлагал рекламные услуги, а надо было, видимо, просто просить денег. Предприятиям выгоднее оказывать спонсорскую помощь, а не тратить деньги на рекламу. Хотя мне наоборот хотелось показать клуб с позиции определенной полезности, предложить что-то взамен. Надеялся, что такой подход оценят, но, увы, в ответ приходили письма о тяжелом экономическом положении в стране и о внутренних проблемах организаций. Мне кажется, так устроен почти весь белорусский футбол. Какое-то коммерческое партнерство мало кому интересно, но это, скорее, проблема самих клубов. Думаю, сейчас в основном спонсорские взаимоотношения возможны, если боссы организаций в хороших отношениях с клубом, сами болеют футболом, ну или все просто происходит по указке сверху.

В целом же бюджета хватает. Другое дело, что в смету заложили только самое необходимое – питание, зарплата, проезд, оплата взносов – но не учли, что еще нужны медикаменты, витамины и оплата других расходов. С другой стороны, это логично. Основным обеспечили, а остальное нужно искать самому через спонсоров или заработок.

– Сколько «Осиповичи» зарабатывают сами?

– Увы, совсем немного. Нужно требовать от себя большего. К примеру, один рекламный щит стоит 20 рублей/матч. Всего их у нас пять , но Михаил Антонович (Григорчик – прим.) просто не совсем в курсе того, что большая часть не спонсоры, а партнеры, с которыми у нас бартер. Городской новостной портал на сайте «повесил» наш баннер, а мы в ответ разместили их рекламу на стадионе. Другой партнер за рекламное место печатает программки, предоставляет скидки и сертификаты для нашего конкурса пенальтистов. И так далее.

– Сколько щитов продано?

– Один. Туристическая фирма «Визит-тур» периодически выкупает место. Еще одной компании – «РосАгроПол» – предоставили площадку за большую спонсорскую помощь. Нам перечислили 5 тысяч рублей.

«Осиповичи» никогда не знавали очень «сытых» времен. Даже в период расцвета, когда команда играл в высшей лиге, было туго. В «элите» бюджет клуба равнялся 70 тысячам долларов и был одним из самых маленьких в лиге. А ведь тогда покровителем команды был кровельный завод – мощное предприятие города. Именно по инициативе директора «КРЗ» (сейчас ОАО «ТехноНиколь») Анатолия Бабанского и появился в Осиповичах большой футбол.

Началось все в конце 80-х, когда при заводе была создана команда. Первое время заводчане успешно участвовали в чемпионатах района и области.

– Мы были заводской командой, играли в чемпионате области и ни о чем таком не думали, – вспоминал Кончиц. – Но как-то в одном из разговоров с директором КРЗ Анатолием Бабанским зашла речь о третьей лиге. Он обещал помочь с финансированием. Переименовались в КРЗ, заявились. Вскоре поняли, что можно двигаться вперед. Пришел к Бабанскому с предложением: «А можно ли повыше?» Дал добро, но решили название поменять. Тем более КРЗ тоже стал «Кровлей». Ну и решили объединить кровлю и реку Свислочь, которая у нас течет. Так и появилась «Свислочь-Кровля». А на белорусском звучало «Свiслач-Дах».

Не исключено, что исторические разговоры проходили в одном из этих кабинетов.

Путь в «вышку» у «Свислочи» занял два года. Весной 97-го команда дебютировала в Д3, а осенью 98-го праздновала эпохальное событие. Кончиц очень хотел пошуметь в «элите», однако показать себя во всей красе не удалось. Сезон «кровельщики» провалили. В 30 матчах «Свилочь» набрала 16 очков и вылетела в Д2. Зато удалось посмотреть на других. Летом 99-го в городок Могилевской области заехало столичное «Динамо», к примеру. Заехало к аутсайдеру, но не сумело победить – 0:0. За это минчане потом жестоко отыгрались дома, размазав осиповчан 7:0 (форвард Вяжевич сделал пента-трик).

Завод располагается на окраине города. В центр ведут две дороги. Над одной «перекинут» мостик для труб с растяжкой «…стливого пути».

Если двинуть по ней, то минут через 10 окажешься у стадиона «Юность».

Напротив центрального входа, который, судя по траве, пробивающейся из-под тротуарной плитки, давно не используется, гостиница. На первом этаже пару номеров, безвозмездно переданные клубу. Там квартируют футболисты, приехавшие играть из других городов (сейчас – только из Гомеля). Условия самые обычные: кровать, шкаф, тумбочка, стол, телевизор.

Во второй лиге «Осиповичи» были полностью любительскими. Игроки работали и дважды в неделю приходили на тренировки. Сейчас Остроух и Григорчик предпринимают попытки стать на профессиональные рельсы. Первый шаг–«легионеры». Кроме гомельчан есть и минчане, но они ездят на тренировки на маршрутке. Кто-то ежедневно, а кто-то (полставочники) обязаны посетить два-три занятия в неделю, одно из которых обязательно предыгровое.

Полставочников в команде не так много – человек 5-6. В основном это семейные ребята. Один из таких Александр Емельянов. Именно его свадьба прошлой осенью едва не испортила всю малину. Тогда полузащитник работал в «Евроопте» рядом со стадионом, но сейчас уже нет.

– Я не стал профи. У меня семья, ребенок. Предпочитаю работать. Сейчас я ремонтник искусственных сооружений на железной дороге. Работа нормальная, позволяет бывать на всех тренировках и матчах. В 5 часов я уже на стадионе. Зарплата хорошая – рублей 600. Здесь еще 250 получаю. Нормально выходит.

– Зарплаты футболистов? Конкретные суммы спрашивай у них, – говорит Остроух. – Максимальная зарплата вместе с питанием в районе 500 рублей. Но это у тех, для кого футбол единственная работа. Свою же не скрываю. Думал, буду получать 270 рублей, но оказалось, что выходит почти в два раза больше – 520. В прессе назывались разные цифры, но это от того, что даже толком не следил за конкретной суммой. Сейчас вот уточнил.

Денис Шунто – единственный руководитель клуба высшей лиги, который ездит не на авто, а на метро. Павел Остроух – может быть, единственный в стране, кто ездит на велосипеде.

– Кажется, некоторые игроки меня воспринимают уже конкретно как руководителя, – продолжает молодой директор. – Постоянно спрашивают на счет денег. Как-то уже и привык к этой роли. Иногда помогают советы Александра Николаевича (Кончица – прим.). Если возникают какие-то сложности, могу ему набрать и посоветоваться. На прошлой неделе, к примеру, косилка сломалась. Нужно было узнать к кому обратиться. Набрал ему и все узнал. С другой стороны, иногда ловлю себя на мысли, что все же журналистика, пиар, которые являются моей специальностью, будут поинтереснее. Тяготит к творчеству, а не к копанию в законодательстве и бумагах. Хотя и в руководстве клубом есть свои плюсы: по сути, все в твоих руках. Ищи деньги, налаживай контакты, продумывай развитие... но, увы, пока своей работой недоволен, хватает недоработок и ошибок.

– Павел энтузиаст, – отмечает Григорчик. – Когда наверху решали, кого сделать директором, поддерживал его кандидатуру. Да, молодой и без опыта, но у него есть огонек в глазах и желание работать. Правда, и учиться надо многому. Помню, пришел: «А где известь взять? А где мешки найти?» Пояснил и рассказал. Принцип очень простой: «Нужны доски – ищи спонсора и разговаривай». Теперь Паша по пустякам не приходит.

Ворота в спорткомплекс открыты. На баскетбольной площадке мальчишки стучат мячом об асфальт. Говорят, летом это место занято почти постоянно. Футбольное поле тоже не простаивает. Периодически на нем играют дети и взрослые. До тренировки «Осиповичей» час. Есть время пройтись и осмотреться.

24-хлетний главный тренер Денис Дригалев начинает тренировку с внушительного пистона. На предыдущем занятии между ним и опытными футболистами (в команде 5 более старших футболистов) случился небольшой субординационный конфликт.

– Прошу вас держать себя в руках! – жестко ставит на место подопечных защитник.

– Мне необходимо, чтобы меня слушали и уважали, – поясняет свою позицию Дригалев. – И не так важно – сверстники или нет. Я ответственен за результат. И если его не будет, спросят с меня. Поэтому и попросил ребят быть сознательными. Но вообще у меня нормальный контакт с игроками. Поначалу возникали моменты, когда они могли болтать на разборах или теории, но я поставил на место.

На Дригалева в «Осиповичах» ставка сделалась вынужденно. Перед началом сезона тренером стал Николай Бранфилов, но продержался месяц и ушел в «Энергетик-БГУ». Тогда в городе решили поставить на Дригалева, который к тому времени уже два года активно помогал Кончицу. Был, что называется, в теме. Загвоздка могла возникнуть только с тренерской лицензией. Нужной, «А», у коуча нет. Нет вообще никакой. Но в АБФФ пошли на уступки и допустили специалиста к работе. Осенью Денис Владимирович пойдет учиться на категорию «Б». Пока же, признается, знаний хватает.

– У меня высшее образование в гомельском госуниверситете, магистратура. Чтобы тренировать, знаний достаточно. Тем более я постоянно изучаю что-то новое. Читаю книги, слежу за новшествами в интернете. Советы коллег? По бытовым вопросам прислушиваюсь. А по футболу мне сложно что-то подсказать. Я, конечно, послушаю, но у меня собственное видение игры. Поэтому последнее слово и идея будет все равно за мной.

– Как на вас в принципе реагируют коллеги?

– Я с ними редко общаюсь, но никто свысока не смотрит. Вообще я очень счастлив. У меня была мечта – работать самостоятельно. Я со многими тренерами сталкивался и всегда понимал, что можно работать немного иначе. И поэтому всегда хотел создать что-то свое. Создать такое, которое будет нравиться не только мне или директору, но и зрителям с футболистами. Вот к этому мы и идем.

Тренировку Дригалев проводил интересно. Постоянно прерывал упражнения и пояснял для чего это надо. А в конце устроил небольшой разбор полетов предыдущей игры. Говорил о выборе позиции защитниками и начинании ими же атак. Когда отдавать пас в ноги, а когда забрасывать на ход. Слушали даже вратари. Но были и те, кто волнительно поглядывал на часы. Но не потому, что было скучно. Просто через 20 минут уходила маршрутка на Минск. Поэтому, когда тренер поблагодарил всех за работу, минчане дружно рванули переодеваться. Домой никто не опоздал.