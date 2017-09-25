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МИД Литвы потребовал от Литовского института энергетики пересмотреть свою позицию по БелАЭС

  • 25.09.2017, 9:47
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Позиция Литвы четкая: cтроительство АЭС должно быть незамедлительно прекращено.

После того, как руководство Литовского института энергетики заявило, что участие его ученых в консультациях Беларуси, строящей АЭС в Островце, было согласовано с министерством иностранных дел, последнее заявило, что институт должен пересмотреть свою позицию, сообщает со ссылкой на LETA/BNS "Балтийский курс" (перевод – ej.by).

"С учетом того, что в последнее время были приняты законы, в которых Беларусская АЭС признана небезопасной и называется угрозой национальной безопасности, по мнению МИД, институт должен пересмотреть свою позицию", - говорится в комментарии министерства.

По информации министерства, на встрече с представителями института была выражена озабоченность сотрудничеством с Беларусью, сотрудников также предупредили о возможных угрозах.

Между тем, глава Института энергетики Литвы (ИЭЛ), Сигитас Римкявичюс заявил в интервью газете Lietuvos rytas, что "представители министерства поняли эту миссию, из которой можно извлечь и выгоду - наши ученые могут быть надежным источником информации".

Однако специальный представитель Литвы по вопросам БелАЭС, сотрудник МИД Дарюс Дягутис сказал, что ему ничего неизвестно об участии литовских ученых в проекте Евросоюза (ЕС), и резко заявил, что это афронт, который понять сложно: "Позиция Литвы вполне четкая. Строительство АЭС должно быть незамедлительно прекращено".

Проект, в котором участвуют литовские ученые, финансируется в рамках программы Еврокомиссии "Инструмент ядерной безопасности", на которую определенную часть средств выделяет и Литва. По информации портала 15 min.lt , стоимость проекта составляет около 3,5 млн. евро, а ИЭЛ заработает на нем около 100 тысяч евро.


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