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Белорус хочет пробежать 500 километров в честь юбилея Библии Скорины

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  • 25.09.2017, 10:32

Тарас Тельковский решил последовать примеру Форреста Гампа.

Расклад простой. Начиная со вторника Тарас Тельковский собирается пробегать по 100 км за день. Таких дней будет пять. Старт — возле столичного Дворца спорта. Маршрут — велодорожка, территория вокруг Минского моря с возвращением в центр города. Тарас не против чуть-чуть поиграть в Форреста Гампа. На любом этапе пути к нему может присоединиться любой желающий. Атлет объяснил Onliner.by, зачем все это нужно.

Что происходит?

Каждый день начиная с 26 сентября Тарас будет стартовать в 10:00 возле электронного табло у Дворца спорта. Это на проспекте Победителей, 4. По плану за 5 дней он одолеет дистанцию в 500 км — по 100 км за день.

Присоединиться в любое время и пробежать часть дистанции с минчанином сможет каждый желающий.

— Стартую из центра города, пилю по велодорожке к Минскому морю, оббегаю его полностью, обратно двигаю в город. Возможно, придется дать петлю в Минске. Финиширую плюс-минус в центре. Маршрут на все пять дней — один и тот же. Изначально была идея бежать через всю Беларусь, но мы решили отказаться от нее.

Если у вас нет возможности или желания, во время забега будет организована онлайн-трансляция. Старания Тараса окажутся доступны в прямом эфире.

Кто это вообще такой?

Тарас занимался легкой атлетикой с шестого класса. Бегал профессионально, какое-то время входил в состав юниорской сборной РБ. Выигрывал юношеские и юниорские первенства страны на 5 км. На дистанции в 10 км попадал в призеры. Участник чемпионата Европы по кроссу.

— Сейчас мне 29. Бегаю с 12 лет. Теперь уже непрофессионально.

Парень окончил Библейскую семинарию в Лондоне. В свободное от легкоатлетических флешмобов время Тарас — пастор церкви. Периодически устраивает дебаты с представителями науки и духовенства.

— Пытаюсь построить здоровый диалог и показать, что на самом деле нет никакого конфликта между наукой и христианством. Две стороны могут дополнять друг друга в созидании целостного гармоничного общества.

Еще представитель школы бега IRUN и проекта «500 год» путешествует с семьей по Беларуси.

— Стали открывать свою страну. Оказывается, у нас тут такие шикарные места есть.

Откуда идея?

Тарасу захотелось привлечь общественное внимание к 500-летнему юбилею Библии Скорины и напомнить, насколько мегапрогрессивной страной Беларусь была в 16-м столетии. Идея родилась прошедшей весной.

— Написал пост в Facebook, спросил у ребят, получится у меня или нет. Все такие: «Да, come on, попробуй». Всегда хотел сделать что-то сумасшедшее. Интересовался, на что способно мое физическое тело. У проекта не только спортивный, культурный, но и, что важно для меня, религиозный посыл. Каждый желающий может выбрать, что ему нравится. 500 лет назад Скорина перевел Библию. И я думаю, что в наше время это не просто свод моралистских правил, но по-прежнему живая книга, которая влияет на многих людей.

Есть ли экстремальный опыт у парня?

Есть. Пару лет назад Тарас проехал с одного конца Англии в другой без перерывов. Получился жестокий трип на 25 часов и 600 км. Стартовали в Лондоне, ехали до Лендс-Энд.

— Мотивы были смешанные — собрать немножко денег для благотворительной организации, ну и показать, что у «меня есть яйца». Два парня под утро «умерли». То есть сошли с дистанции. Вечером отвалился еще один.

Финишировал Тарас в одиночестве.

Ощущения были так себе. Тельковский съел очень много энергетических батончиков. Желудок принял все это не очень радужно. На финише рвало. Хотя отключаться начал уже по ходу дистанции.

— Засыпал за рулем. Когда ехали с горки — 40—50 км/ч, я думал: «Если кемарну на секунду, могу больше не проснуться».

У него хватит сил на 500 км?

— Ну да. Не буду врать, для меня это тоже большой вызов. На неделе активно тренировался. Один день пробежал 40 км, другой 30 км. И нормально восстанавливался. Да, я ожидаю максимальной нагрузки. Меня капитально вставит, но я готов потерпеть.

Медики не будут сопровождать атлета.

— За состояние сердечно-сосудистой системы я не беспокоюсь. У меня сердце, как у коня. Я волнуюсь только за состояние суставов и связок.


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