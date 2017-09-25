Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков: С новыми силами выйду на Площадь 1 25.09.2017, 13:10

Леонид Кулаков

Сейчас активист проходит серьезное лечение.

Очередь отбыть свой административный арест наступила и для активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова. Об этом он узнал от участкового инспектора, который позвонил Леониду и предупредил, что пришла бумага на его арест. «Готовься, мол, Кулаков, завтра с 10 до 12 часов дня жди спецтранспорт».

Судебное постановление об аресте Кулакова было вынесено судом Центрального района Минска за участие в Акции солидарности с фигурантами «дела патриотов», которая состоялась на Октябрьской площади еще 22 июня, пишет ПЦ «Вясна».

Тогда, на месте, милиция никого не задержала, но участников снимали на видеокамеры. Тех, кого опознали столичные «пинкертоны», позже обвинили в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» (ч. 3 ст. 23.34 КоАП) и вынесли постановления об аресте. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский был осужден на 15 суток ареста, активистка Ольга Николайчик и Леонид Кулаков получили по 10 суток.

Ольга Николайчик свой арест отбыла лишь недавно. Ее 5 сентября задержали в 19.20 на ул. Волгоградской около почтового отделения. Подошел человек в штатском, показал удостоверение, а затем посадил в синий бус и увез в неизвестном направлении. Позже стало известно, что Николайчик - на Окрестино, отбывает арест.

Между тем, у Леонида Кулакова - серьезные проблемы с ногой, которую он повредил, отбывая в ИВС предыдущий арест. Сейчас активист проходит серьезное лечение и может ходить только с тростью, а потому беспокоится, что в изоляторе трость могут отобрать и тогда он не сможет передвигаться по камере и выходить на прогулки.

«Я никогда не убегал от милиции. Лучше отсидеть и с новыми силами выйти на Площадь. По мне, лучше арест, чем штраф», - комментирует свой цинично запланированный арест активист.