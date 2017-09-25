Андрей Шарендо: Перемены назрели, но нам нужно бороться 25.09.2017, 15:08

Андрей Шарендо

Весенние акции протеста многому научили белорусов.

Белорусы надолго запомнят «горячий» 2017 год. Мы стали свидетелями Марша рассерженных белорусов, массовых «тунеядских» протестов в регионах. Ситуация в экономике не стала лучше, а эксперты предсказали белорусским властям «протестную осень».

Чему белорусы научилиcь этой весной и чего ожидать от ближайших акций протеста – сайт Сharter97.org спросил у координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» и представителя Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрея Шарендо:

- Белорусский Национальный Конгресс объявил, что 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Вы участвовали в первом Марше рассерженных белорусов и других акциях этой протестной весны. Какие впечатления произвели на вас эти события и помогут ли «весенние уроки» в осенних протестах?

- Впечатления остались исключительно позитивные! Настоящая «белорусская весна», когда наши люди проснулись и вспомнили, что у нас есть не только обязанности перед государством, но и права.

Ведь дело не только в так называемом декрете о «тунеядцах», людям надоела «старая пластинка», которая играет уже 23 года. Белорусы почувствовали дух свободы, которым был наполнен воздух наших улиц.

Эта весна уже вошла в историю белорусского народа, но не стоит жить прошлым, я думаю, что у нас впереди прекрасное будущее.

- Белорусы показали, что будут реагировать на «закручивание гаек» со стороны властей. Ждать ли нам осенних протестов? Ведь ситуация очень напоминает то, что мы видели этой весной.

- Действительно, ситуация очень похожа: недовольство людей растет, декрет № 3 вернули, состояние белорусской экономики не улучшилось. Тут и подорожание тарифов на коммунальные услуги, и новые налоги. Дальше – больше.

Я призываю белорусов не ждать, когда станет совсем невмоготу, не ждать новых «писем счастья». Призываю выйти всех тех, кто выходил на улицы этой весной. Перемены назрели, но нам нужно бороться, чтобы они быстрее пришли в нашу страну.