Генштаб ВС Украины: Тематика учений «Запад-2017» не соответствовала их замыслу 25.09.2017, 19:45

1,555

Генштаб ВСУ заявил, что российские учения были «условно открытыми» для наблюдателей.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» были лишь «условно открытыми» для международных наблюдателей. Такое заявление управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины приводит Министерство обороны Украины.

Украинские наблюдатели, которые по приглашению белорусской стороны работали на маневрах с 16-го по 20 сентября, не смогли убедиться «в истинных намерениях при отработке форм и способов применения войск Беларуси и России».

Отмечается, что принимающая сторона не позволила наблюдателям пообщаться с личным составом белорусских и российских подразделений. Также верификаторам не разрешили посетить полевые лагеря военных.

«Тема учений и практические действия привлеченных воинских частей и подразделений значительно отличались. Оборонная тематика учений в течение их проведения не соответствовала замыслу. Военные части и подразделения выполняли наступательные действия, наносили поражение противнику в районах сосредоточения, на аэродромах и маршрутах выдвижения», – говорится в сообщении.

В наблюдении за учениями участвовало по два представителя от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Украины и Эстонии.

Военные учения в Беларуси с участием российских войск проходили с 14-го по 20 сентября. 21 сентября РФ начала выводить технику из страны.

Свое беспокойство по поводу маневров выражали страны Европейского союза, НАТО и Украина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные во время учений отработали условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара.