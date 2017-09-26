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Ольга Николайчик: Буду продолжать работать из Украины

  • 26.09.2017, 13:59
Ольга Николайчик

Общественная активистка и кинорежиссер рассказала о планах на будущее.

Об этом Ольга Николайчик рассказала в интервью «Радыё Рацыя».

Напомним, что за участие в многочисленных акциях Ольге Николайчик регулярно начисляют штрафы, которые она оплатить не в состоянии. На данный момент, по ее словам, она должна заплатить около 7500 тысяч долларов.

В то же время судебные исполнители наложили арест на дом активистки:

- Дом и так собиралась продавать, так как там требуется серьезный ремонт, и эту зиму мы с мамой уже не пережили бы. А на ремонт финансов, естественно, нет. Поэтому жилье в центре столицы продадим и купим что-то более дешевое за городом по линии, где ходят электропоезда. Думаю, останется денег, чтобы еще и штрафы оплатить. А я решила, что уезжаю в Украину на работу.

- Не в эмиграцию собираетесь?

- Безусловно, не в эмиграцию. Я наоборот собираюсь регулярно приезжал в Минск, когда здесь будут проходить какие-то значительные политические события.

Просто в Киеве работать более свободно, там более интересная жизнь. Буду спокойно писать сценарии и знать, что сегодня или завтра ко мне в квартиру не постучат, не арестуют, не заберут компьютер. Судебные приставы, кстати, знают, что я собираюсь уезжать, но препятствий на выезд по поводу задолженностей чинить не будут. Если я продам дом, вынуждена буду отдать приставам деньги за штрафы, так как без этого не будет снят арест на продажу. Поэтому продам дом и рассчитаюсь. Знала, на что шла.


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