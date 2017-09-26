Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех 2 26.09.2017, 14:29

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Андрей Санников

Режим Лукашенко является угрозой для всего региона.

20 сентября было официально объявлено об окончании учений «Запад-2017». Однако международные наблюдатели отметили непрозрачный характер маневров, что позволило Генштабу Украины сделать заявление о несоответствии характера учений их замыслу.

Что же на самом деле произошло на территории Беларуси в течение недели, с 14 по 20 сентября? Комплексную оценку маневрам «Запад-2017» в интервью Charter97.org дал экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- В чем, про вашему мнению, главная особенность этих учений?

- Следует отметить две особенности учений «Запад-2017».

Во-первых, они произошли после того, как Россия аннексировала Крым и развязала агрессивную войну против Украины, фактически оккупировав ее восточные территории и продолжая вести боевые действия. То есть, учения проводились в период военных действий в соседней стране и были частью этих военных действий.

Вторая особенность: учения проходили на территории Беларуси после того, как Евросоюз решил снять санкции с серийных преступников, которые виновны в неоднократных фальсификациях выборов, политических репрессиях, пытках в тюрьмах – с тех, кто составляет суть режима Лукашенко.

На поспешное снятие санкций Запад пошел, наивно полагая создать «зону безопасности» в Беларуси, прежде всего для защиты своих интересов. Мол, закроем глаза на нарушение прав человека, зато обеспечим свою безопасность. Но в итоге получил не только масштабные нарушения прав человека, которые продолжаются в Беларуси, но и прямую военную угрозу.

Вот эти две особенности, по-моему, дают ключ к пониманию того, что происходило 14-20 сентября на территории Беларуси и для чего это было нужно.

Здесь действительно не приходится говорить о «прозрачности», как и на всех других учениях, проводимых Россией. И даже о целях мы не можем говорить однозначно, потому что была заявлена «оборонительная антитеррористическая операция», а на самом деле это были крупномасштабные военные учения с задействованием практически всех родов войск для подготовки возможного столкновения с НАТО.

- Закончились ли эти «учения» для Беларуси? Будут ли российские войска полностью выведены с территории нашей страны?

- Во-первых, мы не можем говорить о том, что остается неизвестным: у нас нет независимых институтов, которые давали бы объективную оценку, и независимой прессы, который бы позволяли писать об этом.

Во-вторых, не так важно, были ли оставлены российские войска именно сейчас, после 20 сентября. Важно то, что Беларусь – это единственная территория, которую режим Лукашенко предоставляет Кремлю для отработки военной операции в очень сложное время для всего региона. На западном направлении российские войска хозяйничают в Беларуси, как им заблагорассудится. Достаточно вспомнить вброс то ли дезинформации, то ли информации о движении танковой армии, о котором в белорусском Генштабе ничего не знали.

Кремль продемонстрировал, что территорией Беларуси в военном плане он может распоряжаться, как хочет – при полной поддержке режимом Лукашенко.

- С точки зрения международных отношений что это означает для будущего Беларуси?

- Это безусловная угроза суверенитету и государственности Беларуси при нынешнем режиме. Это должно стать серьезным сигналом для Запада и наших соседей: наивные попытки политически использовать Лукашенко против Кремля после этих учений должны быть похоронены.

Лукашенко подтвердил, что он является угрозой для региона, что он готов предоставлять территорию страны для военных агрессивных действий России. Поэтому сейчас должна быть дана серьезная оценка произошедшему. Надеюсь, что западные эксперты и политики согласятся с мнением белорусской оппозиции: Россия уже фактически оккупировала территорию Беларуси. И во время гибридных действий 14-20 сентября, которые можно назвать «гибридной оккупацией», было отработано взаимодействие с вооруженными силами Беларуси в военном конфликте с Западом.

- Как белорусский политик что вы считаете необходимым предпринимать в такой ситуации?

- Во-первых, нам надо отметить роль наших соседей, которые серьезно отнеслись к этим маневрам. Благодаря им НАТО также предприняло ответные шаги. Я говорю о Польше, Литве, Эстонии, которые тревожно восприняли приготовления к учениям и сами маневры и требовали от НАТО выполнения союзнических обязательств, введения на свои территории дополнительных воинских контингентов и проведения синхронных учений.

Думаю, что это в значительной мере повлияло на первоначальные планы Кремля в этих маневрах. Например, в 2013 году таких ответных мер не было, после чего произошло нападение на Украину. В этом году благодаря международному вниманию были приняты меры к тому, чтобы никаких неожиданностей не произошло. Поэтому говорить о том, что «ничего крупного не планировалось» - ошибочно. Я думаю, что планировалось. Но четкие ответные меры помешали этим планам осуществиться.

Понятно, что режим Лукашенко не является ни гарантом, ни защитником белорусской независимости. Поэтому и оппозиции, и гражданскому обществу необходимо, во-первых, думать о том, какие меры мы можем принять против этой «ползучей аннексии». И мы об этом думаем.

А нашим западным друзьям нужно понимать, что этот режим не соответствует и их интересам тоже. Совершенно очевидно выявилось, что массовое нарушение прав человека неизбежно ведут не только к гуманитарной, но и к военной угрозе на территории того государства, где они совершаются.