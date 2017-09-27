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Орша стала лидером по численности армии «тунеядцев»

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  • 27.09.2017, 17:11
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Оршанский район вышел на второе место по числу официально зарегистрированных безработных.

После весенних выступлений «тунеядцев» в Орше, где на акцию протеста вышли около тысяч человек, Александр Лукашенко распорядился поднять регион «из руин и пепла», пишет «Салiдарнасць».

Согласно приказу главы государства члены правительства должны были навести порядок в районном центре: наладить работу местных предприятий, а также обеспечить оршанцев рабочими местами.

Спустя полгода активного наведения порядка на Оршанщине произошла странная вещь – район оказался в числе аутсайдеров по трудоустройству населения. Согласно последним данным Белстата, в августе уровень безработицы в Оршанском районе составил 1,1%, а на учете в местной бирже труда состоял 731 человек. Хуже ситуация оказалась только в Молодечненском районе, где официально безработными считаются 874 человека.


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