Нацбанк Беларуси в восьмой раз за год снижает ставку рефинансирования 3 27.09.2017, 17:49

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Несмотря на критику со стороны экспертов, власти вновь решили «поиграть» со ставкой рефинансирования.

С 18 октября она снизится до 11% годовых. Такое решение 27 сентября приняло правление Нацбанка по итогам ежеквартального заседания, на котором рассматривались вопросы оценки и прогноза ситуации в белорусской экономике и денежно-кредитной сфере, пишет сайт Еврорадио.

Предыдущее снижение ставки рефинансирования в нашей стране произошло 13 сентября (с 12% до 11,5%). Перед этим такие снижения происходили 18 января (с 18% до 17% годовых), 15 февраля (до 16%), 15 марта (до 15%), 19 апреля (до 14%), 14 июня (до 13%) и 19 июля (до 12%).

Ставка рефинансирования — это инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Национальный банк Республики Беларусь влияет на ставки межбанковского рынка, а также на ставки по депозитам и кредитам для юридических и физических лиц, предоставленным им кредитными организациями. Ставка, под которую Национальный банк Республики Беларусь предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Напомним, что ранее Евразийский банк развития раскритиковал белорусские власти за резкие изменения ставки рефинансирования. Это связано с «высокими инфляционными ожиданиями, планируемым повышением тарифов, а также восстановлением потребительского спроса», которые могут увеличить показатель инфляции.