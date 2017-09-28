Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков получил 10 суток ареста

Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков получил 10 суток ареста4
- 28.09.2017, 17:28
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Власти наказали активиста за участие в акции солидарности с политзаключенными.
Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков получил 10 суток ареста за участие в акции солидарности с политзаключенными, которая состоялась 22 июня на Октябрьской площади Минска.
Как сообщила активистка «Европейской Беларуси» Юлия Степанова, Леониду Кулакову позвонили из МВД и предложили самому приехать в ЦИП на Окрестина, так как у них «нет свободной машины».
Из-за травмы колена, полученной в том же ЦИП, Леонид едва ходит с помощью палки.
Из дому до ЦИП на Окрестина активист ехал с табличкой «Я заяц, еду в тюрьму».