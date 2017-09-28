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Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков получил 10 суток ареста

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  • 28.09.2017, 17:28
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Леонид Кулаков

Власти наказали активиста за участие в акции солидарности с политзаключенными.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков получил 10 суток ареста за участие в акции солидарности с политзаключенными, которая состоялась 22 июня на Октябрьской площади Минска.

Как сообщила активистка «Европейской Беларуси» Юлия Степанова, Леониду Кулакову позвонили из МВД и предложили самому приехать в ЦИП на Окрестина, так как у них «нет свободной машины».

Из-за травмы колена, полученной в том же ЦИП, Леонид едва ходит с помощью палки.

Из дому до ЦИП на Окрестина активист ехал с табличкой «Я заяц, еду в тюрьму».


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