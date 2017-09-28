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БАТЭ - «Арсенал»: Болельщик с бело-красно-белым флагом выбежал на поле

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  • 28.09.2017, 21:20
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Молодой человек успел пересечь все поле.

Во время матча БАТЭ - «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом.

Болельщик выбежал на поле «Борисов-Арены» в первом тайме матча группового раунда Лиги Европы.

Молодой человек успел пересечь все поле, лишь у противоположной лицевой линии его задержали стюарды.

Все трибуны аплодировали парню в байке с «Погоней».

Фото: Reuters


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