БАТЭ - «Арсенал»: Болельщик с бело-красно-белым флагом выбежал на поле

БАТЭ - «Арсенал»: Болельщик с бело-красно-белым флагом выбежал на поле25
- 28.09.2017, 21:20
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Молодой человек успел пересечь все поле.
Во время матча БАТЭ - «Арсенал» на поле выбежал болельщик с бело-красно-белым флагом.
Болельщик выбежал на поле «Борисов-Арены» в первом тайме матча группового раунда Лиги Европы.
Молодой человек успел пересечь все поле, лишь у противоположной лицевой линии его задержали стюарды.
Все трибуны аплодировали парню в байке с «Погоней».
Видео задержания pic.twitter.com/wsHoncQNgU— Дэйли Минск (@Daily_minsk) 28 September 2017