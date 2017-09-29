Священник: В Беларуси только 1% православных 53 29.09.2017, 9:27

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Фото: lipetskmedia.ru

Служитель БПЦ считает, что храмов в стране построено слишком мало.

По информации нынешнего опроса центра «Pewresearch», 73% белорусов называют себя православными христианами, а 12% — католиками, но при этом говорят, что верят в бога менее 60% жителей нашей страны.

Священник Белорусской православной церкви Александр Шрамко вообще заявляет, что в Беларуси действительно православными можно считать не более 1% населения, говорится в передаче «Размова дня» на телеканале «Белсат».

«Часто человек раз в год идет в церковь — освятить кулич на Пасху. Даже в храм не заходит. Другое дело — когда человек как христианин каждое воскресенье обязательно ходит в храм. И если так прикинуть, то в наших храмах более 1% физически не поместится. На самом деле храмов очень мало», — говорит священник.

Из-за небольшого процента настоящих верующих церковь не может нести большую ответственность за то, что происходит в стране, отмечает он. Но за действия священников, которые способствуют, например, заманиванию подростков в шовинистические лагеря, — несет.

Александр Шрамко также рассуждает о том, что «церковь не должна бездумно подпевать государству», и рассказывает о запрете продавать черносотенскую литературу в православных магазинах.

Видео интервью можна посмотреть здесь.