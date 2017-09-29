Ремонт дорог по-лунинецки: Сыпнул с лопаты и ногой притоптал 4 29.09.2017, 12:12

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Жители Лунинца «застукали» дорожников прямо за их нехитрыми манипуляциями.

Читатели media-polesye.by прислали в редакцию видео, как в Лунинце проводят ямочный ремонт дорог. Ничего сверхъестественного: сыпнули старого асфальта, притоптали ногой и поехали дальше.

- Стал свидетелем вот такого ямочного ремонта... Может, стоит задать вопрос в соответствующим структурам: что это за технологии старым раздробленным асфальтом без смолы засыпать ямы? Похоже на отмывание денег. К вечеру эти ямы были уже наполовину без асфальта, то есть, автомобили колесами «повыносили» этот горе-асфальт, - написал читатель, приславший видео.

Мужчина заснял, как на улице Западной в Лунинце засыпают ямы старым асфальтом, который, вероятнее всего, сняли с улиц Пионерской, Фрунзе или Железнодорожной, где в эти дни идет укладка нового покрытия.

- Вопрос: за что мы, водители, платим так называемый «дорожный сбор», или как они его называют «допуск на участие в движении? Похоже, что ремонт производило ЖКХ, - добавил лунинчанин.