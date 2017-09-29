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Героя национального флага осудили на 10 суток

  • 29.09.2017, 17:59
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Александр Венгерский выбежал на поле с бело-красно-белым флагом во время матча БАТЭ - «Арсенал».

Болельщика Александра Венгерского, который на матче БАТЭ с «Арсеналом» 28 сентября, выбежал на поле с бело-красно-белым флагом, осудили на 10 суток административного ареста.

Венгерского признали виновным по двум статьям административного кодекса - мелкое хулиганство (приговорив 7 суток) и неподчинение законному требованию должностного лица (еще 3 суток ареста), передает «Радыё Свабода».

- У меня давление. Плохо было. Вызвали скорую.

Позже, отвечая на вопросы судьи, Венгерский добавил, что после задержания его вывели со стадиона, поставили на колени и били по почкам.

Следующий свидетель, милиционер из местного РОВД, сказал, что подсудимый сопротивлялся. Венгерских в ответ заявил, что этого милиционера не было во время задержания. Милиционер ответил, что «в форме он намного серьезнее выглядит», поэтому, мол, Венгерский его и не узнал.

На Александра Венгерского составлен протокол за мелкое хулиганство, согласно ст. 17.1 КоАП ему грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 46 до 690 рублей) или административный арест (до 15 суток).


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