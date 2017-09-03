В Лунинце на отдел принудительного исполнения рухнула береза

В Лунинце на отдел принудительного исполнения рухнула береза2
- 3.09.2017, 10:23
- 2,334
Спасателям пришлось срочно убирать дерево.
Как сообщили в Брестском ОУМЧС, 31 августа в центр оперативного управления Лунинецкого районного отдела по ЧС от представителей отдела принудительного исполнения Лунинецкого района поступило сообщение о наличии аварийного дерева на территории организации, пишет media-polesye.by.
Прибывшие на место вызова спасатели установили, что в результате сильного порыва ветра дерево было повалено на крышу здания.
Аварийное дерево спасатели и работники ОАО УСП ПМК-7 «Пинсксовхозстрой» при помощи автолестницы и автокрана спилили и вывезли, угроза жизни людей была ликвидирована.