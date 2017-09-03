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В Лунинце на отдел принудительного исполнения рухнула береза

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  • 3.09.2017, 10:23
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Спасателям пришлось срочно убирать дерево.

Как сообщили в Брестском ОУМЧС, 31 августа в центр оперативного управления Лунинецкого районного отдела по ЧС от представителей отдела принудительного исполнения Лунинецкого района поступило сообщение о наличии аварийного дерева на территории организации, пишет media-polesye.by.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что в результате сильного порыва ветра дерево было повалено на крышу здания.

Аварийное дерево спасатели и работники ОАО УСП ПМК-7 «Пинсксовхозстрой» при помощи автолестницы и автокрана спилили и вывезли, угроза жизни людей была ликвидирована.


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