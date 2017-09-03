Сборная Беларуси пропустила от Швеции четыре мяча 34 3.09.2017, 20:55

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Белорусские футболисты уступили скандинавам со счетом 0:4.

Сборная Беларуси по футболу в квалификационном матче Чемпионата Европы принимала сборную Швеции. Хозяева подходили к матчу с уязвительным поражением от сборной Люксембурга в пассиве.

Гости начали очень бойко и трижды огорчили белорусов в первом тайме (Форсберг, 18, Нюман, 24, Берг, 37).

Во втором тайме гости продолжали атаковать и на 85 минуте завоевали право на пенальти. 11-метровый реализовал Эмиль Форсберг.

Напомним, что 25 марта в Стокгольме белорусы проиграли Швеции с таким же счетом 0:4.