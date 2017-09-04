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Рада БНК: Вспомним традиции партизанского сопротивления

  • 4.09.2017, 13:42
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Рада Белорусского Национального Конгресса пригласила белорусов на Акцию предупреждения 8 сентября.

«Незаконный режим без учета воли народа, который согласно Конституции является единственным носителем власти, пропускает в Беларусь чужие войска. Это грозит независимости нашего государства, миру, безопасности нашего народа. Мы должны предупредить потенциальных агрессоров и предателей у власти, что будем защищать свободу своей страны», - говорится в заявлении Рады БНК.

Акция начнется 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска. Затем участники акции пройдут на место принятия Присяги Свободы.

«Мы напомним, какая судьба ждет агрессоров на нашей земле, вспомним о белорусских традициях партизанского сопротивления», - заявляют органиаторы акции.

Тех, кто имеет такую возможность, Рада БНК просит прийти на акцию с цветами.

«Освободим Беларусь от внутренней оккупации и не допустим внешней агрессии! Власть — народу! Жыве Беларусь!», - говорится в обращении.


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