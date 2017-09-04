Игорь Гриб: Белорусские пограничники выполняли приказ ФСБ 3 4.09.2017, 15:49

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Павел Гриб

Отец исчезнувшего в Беларуси украинского патриота рассказал о новых подробностях дела.

Исчезнувший в Беларуси украинец Павел Гриб находился в розыске Федеральной службы безопасности РФ.

Об этом 4 сентября сообщает УНН со ссылкой на отца пропавшего парня, украинского военного Игоря Гриба.

В поисках сына он обращался за помощью к белорусским пограничникам.

"Они пригласили меня сесть в машину, показать свой паспорт, проверили мой рюкзак, убедились, что я тот, за кого себя представляю. Также попросили представить дополнительные документы - я представился, что я офицер запаса государственной пограничной службы Украины, показал им этот документ, и тут же при мне на планшете белорусский офицер ввел данные моего сына, и я увидел, что высветилась следующая информация: Гриб Павел Игоревич, 1.07.98 года находится в розыске по статье 205 уголовного кодекса Российской Федерации. Инициатором розыска является ФСБ Российской Федерации по Краснодарскому краю города Сочи", - сообщил Гриб.

При этом по указанному постановлению его сына белорусские пограничники не задержали. Информацию о том, что ни один из пассажиров автобуса, на котором сын Гриба ехал в Беларусь не был высажен, подтвердил водитель.

Гриб предполагает, что раз пограничники нарушили правила, значит получили на то команду.

Напомним, ранее журналисты узнали, что исчезнувший в Беларуси украинец может находиться в ФСБ в Краснодаре (РФ).