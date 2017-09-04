Из-за сильных дождей в Минске не ходят трамваи 3 4.09.2017, 19:12

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Трамваи не ходят в Зеленый из-за просадки грунта.

– По причине прошедших в ночь с 3 на 4 сентября обильных осадков произошла просадка грунта одной линии трамвайных путей на участке, где с мая 2016 года филиалом «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» ведутся работы по реконструкции тепломагистрали (по севастопольскому парку от Логойского Тракта до ул. Кнорина – Б. Слепня), – проинформировали в РУП «Мискэнерго».

В результате просадки прекращено движение трамваев от Зеленого луга в сторону улицы Якуба Колоса. Как заверили в РУП «Минскэнерго», в максимально короткие сроки будут приняты меры для устранения причин и восстановления нормального движения транспорта.

«Минсктранс» сообщает, что движение трамваев на маршруте № 1 организовано до разворотного кольца «Трамвайный парк», на маршрутах № 5, 6 до разворотного кольца «З. Бядули», маршрут № 11 – закрыт. Организован временный автобусный маршрут № 906 «ДС Карбышева - ул.Красная».