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Воевавшие в Украине солдаты РФ: Учения «Запад-2017» уже начались

  • 5.09.2017, 7:42
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Прибывшие в Беларусь россияне не стесняются в выражениях.

Правозащитница Наталья Горячко записала под Борисовом разговор с российскими солдатами, которые признались, что воевали в Украине.

1 сентября Наталья Горячко приехала проведать сына, который проходит срочную службу и пребывает на военном полигоне под Борисовом. Именно там располагается один из гарнизонов, задействованный в учениях «Запад-2017».

В эфире «Белсата» правозащитница сообщила, что разговаривала с российскими военными, которые признались ей, что они воевали на Украине. «Они мне сказали, что учения уже начались», – рассказала Горячко.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси официально должны начаться 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».

Наталья записала все разговоры и вскоре опубликует их в интернете.


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