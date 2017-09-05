Знаменитый водопроводчик Марио сменил амплуа 5.09.2017, 12:42

Герой компьютерных игр теперь будет вдохновлять белорусских «тунеядцев».

На японской версии сайта Nintendo обновилось описание персонажа серии игр о водопроводчике Марио. Согласно тексту, теперь он безработный, пишет lenta.ru.

«Марио хорош во всех видах спорта, неважно, теннис это или бейсбол, футбол или автогонки. Стоит отметить, что много лет назад он работал водопроводчиком», — говорится в профиле Марио.

Марио впервые появился в 1981 году и был плотником. По словам создателя персонажа Сигэру Миямото, это было обусловлено сеттингом игры Donkey Kong. Также он был врачом в игре Dr. Mario, строителем (Wrecking Crew), официантом (Yoshi), художником (Mario Paint), спортсменом, тренером и рефери.

В качестве водопроводчика Марио появился в игре Mario Bros. в 1983 году. Он является самым узнаваемым персонажем компьютерных игр и считается иконой игровой индустрии.