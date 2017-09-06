В Минск везут золотой трон Тутанхамона 3 6.09.2017, 9:25

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По древней легенде, позарившиеся на сокровища фараона правители неминуемо будут свергнуты.

Несколько сотен экспонатов будут представлены в Национальном художественном музее Беларуси в рамах выставки "Сокровища Древнего Египта" с 9 сентября по 10 декабря этого года, сообщает interfax.by.

Международная передвижная выставка "Сокровища Древнего Египта" приедет в Минск впервые. Экспозиция, над которой работала интернациональная команда специалистов-египтологов, создавалась 10 лет. Среди экспонатов есть подлинники с более чем 2000-летней историей, а также воссозданные копии саркофагов, предметов быта, статуй, украшений и других артефактов, которые познакомят посетителей с тайнами и легендами истории Древнего Египта. В залах Национального художественного музея посетители смогут окунуться в жизнь целой цивилизации, внесшей неоценимый вклад в развитие всего человечества.

В настоящее время в музее идут работы по установке выставки, которые продлятся в течение недели. Выставка "Сокровища Древнего Египта" расположилась в четырех залах первого этажа музея. В каждой из шести зон экспозиции есть яркие экспонаты, связанные с эпохой фараонов. Путешествие по экспозиции выстроено таким образом, чтобы у посетителей сложилось наиболее целостное впечатление об этой цивилизации, полной мистических историй, а их тайны раскрывались с переходом из зала в зал.

Тысячи загадок, связанных с именами Тутанхамона, Нефертити, Рамзеса и других правителей Древнего Египта, по сей день терзают самые любопытные умы человечества. Именно поэтому спустя тысячи лет не иссякает интерес к этой истории во всем мире. Секреты мумификации, таинства загробной жизни, роскошь гробниц, главные достижения основных династий – обо всем этом и расскажет выставка "Сокровища Древнего Египта".

На протяжении всего времени работы выставки в музее будут проходить тематические лекции, мастер-классы, детские интерактивные занятия. А также с 11 сентября по 10 декабря все желающие могут принять участие в городском квесте "Проклятие Тутанхамона" и получить шанс выиграть путевку на двоих в Египет.

Интересно, что, согласно одной из древних легенд, правители, позарившиеся на сокровища фараона, будут неминуемо свергнуты.