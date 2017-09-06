закрыть
6 сентября 2017, среда, 14:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

История о том, как Минск в течение 10 лет был Менском

2
  • 6.09.2017, 12:54
  • 2,616

Знаковое решение было принято городским советом в сентябре 1991 года.

5 сентября 1991 г. Минский городской совет народных депутатов постановил обратиться к властям Беларуси с предложением вернуть городу историческое название «Менск» вместо польского названия «Минск», принятого оккупационной советской властью 29 июля 1939 года, сообщает сайт radabnr.org.

Вместе с этим Минску был возвращен его древний герб.

Возвращение исторического названия так и не было утверждено Верховным Советом Беларуси, а само предложение обратиться к властям Беларуси было упразднено недемократично сформированным «городском советом» в марте 2001 года.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать