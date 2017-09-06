История о том, как Минск в течение 10 лет был Менском 2 6.09.2017, 12:54

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Знаковое решение было принято городским советом в сентябре 1991 года.

5 сентября 1991 г. Минский городской совет народных депутатов постановил обратиться к властям Беларуси с предложением вернуть городу историческое название «Менск» вместо польского названия «Минск», принятого оккупационной советской властью 29 июля 1939 года, сообщает сайт radabnr.org.

Вместе с этим Минску был возвращен его древний герб.

Возвращение исторического названия так и не было утверждено Верховным Советом Беларуси, а само предложение обратиться к властям Беларуси было упразднено недемократично сформированным «городском советом» в марте 2001 года.