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Рейтинг посещаемости белорусских информационных сайтов в августе

4
  • 6.09.2017, 15:01
  • 4,777

В августе у сайта Charter97.org было 43 миллиона 565 тысяч 591 просмотров.

Этот рейтинг базируется на данных портала Similarweb.com. Он позволяет каждому узнать о популярности того или иного сайта и увидеть, сколько пользователей его открывали за прошедший месяц и сколько страниц в среднем они прочитали.

Другие счетчики, например, Google Analytics, дают сопоставимые цифры.

В список, который приводит nn.by, включены только сайты, редакции которых находятся в Беларуси.

В этой таблице сайт Charter97.org занял бы второе место: по данным Google Analytics у Charter97.org в августе было 43 миллиона 565 тысяч 591 просмотров.


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