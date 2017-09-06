Власти взялись за ночные клубы Минска 6.09.2017, 18:30

В столице задержан управляющий Madison Club.

Управление Департамента финансовых расследований КГК по Минску и Минской области задержало руководителей Madison Club. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 – уклонение от уплаты налогов. К управляющему Madison Club Алексею Плескачевкому не пускают адвоката.

В субботу утром сотрудники ДФР провели обыски в MadisonClub и других фирмах, которые связывают с именем Юрия Аверьянова. Сам бизнесмен находится за границей, пишет belprauda.org.

Руководителей ряда фирм забрали на допрос в ДФР, затем передали в КГБ. Управляющий Madison Club Алексей Плескачевский с воскресенья находится в СИЗО КГБ.

Плескачевский управляет Madison Club с 2016 года; уголовное дело возбуждено по фактам неуплаты налогов с 2014 года.

К задержанному не пускают адвоката: ни 5 сентября, ни 6 сентября, – хотя следственные действия с ним проводятся.

Ко всем задержанным допускают адвокатов, к Алексею Плескачевскому – нет. Тем самым сотрудники ДФР нарушают белорусское законодательство, согласно которому доступ адвоката к подозреваемому (задержанному) должен предоставляться безо всяких ограничений.

Уголовное дело из ДФР передано в Следственный комитет, создана следственная группа. Вчера адвокат Плескачевского весь рабочий день ожидала следователя (женщину, которая занимается Алексеем Плескачевским), но так и не дождалась. Следователь убежала с работы через задний ход Следственного комитета.