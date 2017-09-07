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Русский солдат сжег новый БТР-82, готовя обед на природе

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  • 7.09.2017, 10:19
  • 10,463
Фото: wikipedia

Рядовой срочной службы развел костер около замаскированной бронемашины.

Астраханский гарнизонный военный суд опубликовал на своем сайте результаты рассмотрения ряда уголовных дел. Одно из них — об уничтожении новейшей модификации восьмидесятки — БТР-82. Инцидент произошел весной этого года.

Виновным в уничтожении бронетранспортера признали военнослужащего Семена Мережникова, который решил развести костер для приготовления пищи около замаскированной бронемашины.

БТР-82 во время учебных занятий был накрыт маскировочной сетью, брезентом и сухой травой, которые вспыхнули от разведенного костра. В результате было уничтожено амуниции и военной техники на общую сумму 28 011 684 руб. 87 коп. (почти 490 тысяч долларов).

Суд не стал взыскивать материальный ущерб с рядового, назначив ему шесть месяцев дисциплинарной воинской части.


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