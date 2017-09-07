«Передайте, что Гончар не продается» 11 7.09.2017, 11:13

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Виктор Гончар

Cегодня Виктору Гончару исполнилось бы 60 лет.

7 сентября известному политику, депутату Верховного Совета 12 и 13 созывов, бывшему вице-премьеру, экс-председателю ЦИК исполнилось бы 60 лет. 16 сентября 1999 года он бесследно исчез вместе с другом, бизнесменом Анатолием Красовским.

«Радыё Свабода» с помощью соратников, друзей собрала факты о Викторе Гончаре.

Был родом из деревни

Родился в поселке Радищево Слуцкого района. С красным дипломом окончил юридический факультет Белорусского государственного университета, с отличием - аспирантуру. В аспирантуре и познакомился с женой Зинаидой, по специальности биологом. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «внутрихозяйственный расчет в промышленности (Правовая организация)». До избрания депутатом Верховного Совета 12 созыва преподавал в Белорусском государственном экономическом университете. И сторонники, и противники высоко ценили его образованность, компетентность, харизматичность, ораторские способности.

Говорят, что в качестве образца Гончар использовал образ ленинградских профессоров-юристов, депутата Анатолия Собчака, и Гончарова поклонницы-пенсионерки, посмотрев по телевизору трансляцию заседания Верховного Совета, говорили: «Наш Витя Собчак!»

Создавал «Город солнца»

Вместе с Геннадием Карпенко пытался превратить Молодечно в «город солнца». В начале 1990-х депутат Верховного Совета 12 созыва Геннадий Карпенко стал мэром Молодечно, Виктор Гончар - его заместителем. Они переименовали большинство улиц, носивших советские названия. При их напротив памятника Ленину в 1993 году возвели памятник белорусам, которые стали жертвами различных режимов - здесь появился валун с надписью «Мученикам за свободу и независимость Беларуси».

Не был удовлетворен окружением Лукашенко

Вопреки общепринятому мнению, что во время президентских выборов 1994 года Гончар был в команде Лукашенко, сам он это отрицал. Как свидетельствует Александр Федута, «Гончар просто" сдал имя напрокат ", обещал Лукашенко эксплуатировать свое известное имя». Виктор Гончар никогда не был удовлетворен окружением Лукашенко.

Работал вице-премьером

В сентябре 1994 года согласился занять пост вице-премьера правительства по гуманитарным вопросам, но очень скоро понял, что на самом деле все в стране решает одна личность. Как человек ответственный и требовательный, трудолюбивый, долго на такой номинальной должности он не продержался: после того как Лукашенко не принял его сразу, так как занят был с Титенковым примеркой костюма, - подал в отставку. Отставка была мгновенно принята. Ушел на довольно спокойную и «хлебную» должность - председателя Экономического суда СНГ.

Обстреляли машину

14 июня 1995 года возле дома Виктора Гончара обстреляли его машину, в которой были коллеги-сотрудники - помощник депутата Екатерина Антоник и начальник отдела Экономического суда СНГ. На заднем сидении, где обычно ездил Гончар, в то время сидела Екатерина Антоник - ее ранило. Стреляли сотрудники милиции, которые, по официальной версии, подумали, что в машине могут находиться преступники. Автомобиль, из которого стреляли, принадлежал Службе безопасности Лукашенко.

Выступал против референдума 1996 года

В 1996 году Виктор Гончар возглавил Центральную избирательную комиссию и был неистовым противником референдума, навязанного стране Александром Лукашенко с целью узурпации власти. И уже на первой пресс-конференции после назначения заявил, что не подпишет результаты референдума, так как Конституционный Суд признал его не соответствующей Конституции. 14 ноября 1996 года Лукашенко дал команду тогдашнему начальнику Службы безопасности Владимиру Наумову и бывшему коллеге Гончара по депутатскому корпусу полковнику Михаилу Тесовцу отстранить Виктора Иосифовича от должности и больше не пускать в помещение ЦИК. ОМОН фактически захватил помещение ЦИК, которое тогда располагалась на улице Октябрьской, 5. Туда не пустили даже тогдашнего председателя Верховного Совета 13 созыва Семена Шарецкого - фактически второе лицо государства вынуждено было выступать перед журналистами в фойе:

«В стране начался захват власти неконституционным путем. Возле ЦИК выставлена охрана неизвестно какими людьми. Вот для чего создана служба охраны Лукашенко - для захвата власти», - заявил Шарецкий.

Был инициатором импичмента Лукашенко

Виктор Гончар одним из первых поставил свою подпись за импичмент Лукашенко. Импичмент был провален - часть депутатов под давлением и угрозами отозвали свои подписи под обращением в Конституционный Суд. Сразу же после референдума депутаты Верховного Совета 13 созыва организовали следственную комиссию по изучению нарушений Лукашенко Конституции. Главой комиссии стал Гончар. Были проанализированы практически все указы, которые рассматривались Конституционным судом, они были признаны незаконными. Что до ноябрьского референдума, комиссия сделала заключение, что он также не может быть признан законным, а это означает, что произошел захват власти Александром Лукашенко. С этим заявлением Гончар выступил публично с парламентской трибуны. Заявление он разослал во все государственные органы Беларуси, дипломатические представительства, международные структуры. За это на Гончара прокуратура завела уголовное дело по статье 128 - клевета. Дело до суда не дошло.

Провел альтернативные выборы президента

Осенью 1998 года Гончар возглавил альтернативный Центризбирком по выборам президента Республики Беларусь, восстановлен Верховным Советом 13-го созыва. В стране появилось два ЦИК. Если Гончар начал кампанию по организации альтернативных президентских выборов с участием Зенона Позняка, Михаила Чигиря (Геннадий Карпенко сразу от такого предложения отказался), к нему приехали посланники от власти с чемоданчиком-дипломатом. В дипломате - 300 тысяч долларов, с простой условием-предложением: он уходит из политики. Об этом эпизоде Свободе сообщил Анатолий Лебедько. На это Виктор Гончар ответил: «Вы серьезно думаете, что это моя цена? Передайте Лукашенко, что Гончар не продается. Гончар делает то, во что верит».

Держал сухую голодовку

25 февраля 1999 года в кафе «Колизей» состоялось заседание альтернативного ЦИК, после которого Гончара задержали. 1 марта этого года за закрытыми дверями, тайно, в участке судья Валентина Зенькевич осудила его на 10 суток ареста. Виктор Гончар сразу же объявил сухую голодовку. И в отделении, и в изоляторе временного содержания его пытали, жестоко избивали. На шестой день голодовки тюремный врач Микулич попытался насильно Гончара покормить - не получилось. Тогда попытался ввести раствор глюкозы. Виктор Гончар не поддался. Отсидел срок полностью. Чтобы соратники не встретил возле СИЗО, в день освобождения Виктора долго возили по городу и выбросили в сугроб.

Бесследно исчез

Виктор Гончар готовил на 19 сентября 1999 года расширенное заседание Верховного Совета 13 созыва с участием лидеров оппозиционных партий, профсоюзов, на котором планировал выступить с докладом и предложить механизм вывода Беларуси из экономического и политического кризиса. Не успел - 16 сентября примерно в 23 часа на выходе из бани, что на улице Фабричной, 20 был насильственно похищен вместе с бизнесменом Анатолием Красовским. На месте похищения на асфальте были следы крови, следы торможения автомобиля, осколки разбитого стекла. Общественность, родственники пропавших, международное сообщество считают, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам, и подозревают, что к их похищению имеют отношение высшие должностные лица страны.