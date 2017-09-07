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Геннадий Тумилович: Разве мы в шоколаде? Мы в другом месте

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  • 7.09.2017, 15:20
  • 2,975
Фото: fctosno.ru

Это касается не только футбола, но и экономики.

Бывший голкипер сборной Беларуси Геннадий Тумилович поделился с tribuna.com мнением о нынешнем положении дел в белорусском футболе.

- Когда у вас пропал интерес к белорусской сборной?

- Как сказать. Он ведь и не пропадал. Так говорить нельзя. Все-таки Беларусь – это родина. Тут дело не в интересе, а в понимании того, куда мы катимся. И никто не может нормально сказать, куда мы идем, в каком направлении двигаемся, что нас ждет в будущем. И я не думаю, что в федерации есть человек, который четко и доступно это объяснит, расскажет о дальнейших планах. Мы находимся на дороге в никуда. И это понимает весь футбольный свет Беларуси, но не понимают только два главных массовика-затейника, которые руководят федерацией.

Самый главный вообще ничего не понимает. Но тут все понятно. Человека просто поставили на должность, но не у каждого хватит смелости сказать президенту, что мы не согласны, куда вы нас назначаете, что нам там делать. Я бы на месте руководителей на очередной встрече с Лукашенко встал и сказал, что это не наше дело, мы только приносим вред белорусскому футболу. И я не знаю, что этих людей держит у власти. Наверное, их власть держит. Сами они уйти не могут.

- Кстати, вы пересекались с Румасом и Сафарьяном?

- С Сафарьяном встречался только тогда, когда он работал в банке. Он хороший банкир. Все, что было нужно, он решил быстро. Никаких вопросов к нему не было. А о футбольных его делах знаю только из прессы.

- Тогда, что вас больше всего раздражает в работе федерации?

- А о какой работе можно говорить, если как таковой работы не видно? Она, может быть, ведется, но про нее никто и ничего не знает. Вот чем занимается федерация? Из всех брифингов, которые устраивает заместитель председателя АБФФ, можно что-то узнать? Из того набора слов запоминается, что кого-то кормят, а этого – не кормят, тогда не подпускали к команде, а теперь пускают. А при нынешнем тренере сборной уже, б... [блин], и кормят, и подпускают, и пускают в раздевалку. Человек рассказывает футболистам, как и кому играть. Это п... [полный конец], понимаете? Интересно, кто-нибудь все-таки знает ответ на простой вопрос: "Чем занимается федерация"? Может, я живу в России и до меня что-то просто не доходит. Но все, с кем общаюсь, не могут дать ответ на этот вопрос. А от федерации лишь слышно, что мы не виноваты, я не виноват. А кто тогда? По итогу все равно остаются при должностях, продолжают якобы работать. Наверное, всех все устраивает.

- Тогда, что нужно делать?

- Еще раз говорю, пока на высокие должности в федерации не придут профессионалы, ничего не изменится. Если назначат кого-нибудь, условно говоря, из МВД, КГБ, будем дальше двигаться в том же направлении. Считаю, в нынешней ситуации люди сами должны уйти в отставку, а не рассказывать сказки, что они не виноваты.

- Кого вы видите на посту главы федерации?

- Тут другой вопрос. А какой идиот за такое возьмется? Ведь футбольное хозяйство в стране сейчас в такой заднице, что я даже не знаю, кто согласится его принять. Но это касается не только футбола, но и любой отрасли. Разве мы в шоколаде? Да во всем в заднице! Возьмите любой вид деятельности. Экономика в порядке? Нет. Это ведь только по белорусскому телевидению показывают то, как все красиво, все хорошо, все улучшается. Все танцуют и поют. А на самом деле... Почти во всем. Грустно.

- Но все-таки кто бы смог возглавить федерацию и решить проблемы?

- Думаю, что Капский. Если он на клубном уровне достиг высоких результатов, то и во главе федерации выглядел бы неплохо. По крайней мере, смог бы вокруг себя собрать адекватную команду, которая реально бы работала. Но, предположу, что он вряд ли пойдет на это.


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