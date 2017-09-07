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В Минске задержаны шесть топ-менеджеров бизнесмена Аверьянова

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  • 7.09.2017, 16:14
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Юрий Аверьянов
Фото: tut.by

Под стражей находятся руководители «Дримлэнда», клуба Маdison и «Торгового мира Кольцо».

Следственным комитетом Республики Беларусь принято к производству уголовное дело, возбужденное Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, пишет onliner.by.

Уголовное дело расследуется в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. По подозрению в совершении противоправных действий заключены под стражу шесть человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — „Кольцо“» и ООО «Парк развлечений „Дримлэнд“», управляющий Madison Royal Club и другие.

Юрий Аверьянов — один из успешных бизнесменов современной Беларуси: рынок на «Динамо», авторынок в Малиновке, стройрынок в Уручье, ряд развлекательных заведений. У Аверьянова и раньше были вопросы с налоговыми проверками, но до определенной поры их удавалось решить.


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